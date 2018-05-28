Путин берет на вооружение украинскую карусель

Результат парламентских выборов в Госдуму РФ не должен удивить – победу стабильно прогнозируют «Единой России», которую к победе ведет лично Владимир Путин. Состав Госдумы также не изменится: из 11 партий в парламент войдут те же силы, что находятся там сейчас. Изменится лишь пропорциональное соотношение депутатских мандатов. А руководство ЕР, чей список возглавил президент, провозгласило парламентские выборы "референдумом о доверии Путину".

Предвыборной кампании в РФ присущи все черты избирательного процесса, характерные странам постсоветского пространства. Так, в ходе избирательной кампании использовался административный ресурс (приблизительно в 60 регионах избирательные списки ЕР возглавляют назначаемые президентом губернаторы), возникали скандалы с массовым переходом из одной партии в другую (из Справедливой России в ЕР), созданы технические партии для отбора голосов у партий, которые не договорились с властью («Гражданская сила» и „Демократическая партия” VS «Союза правых сил», «Справедливая Россия» VS КПРФ).

Также осуществлялись попытки минимизировать возможности других партий, преимущественно оппозиционных. В ход шел «черный пиар», изъятие правоохранителями агитационных материалов, влияние на Интернет-ресурсы (сайт СПС периодически подвергался атаке, от имени партии рассылался спам и компьютерные вирусы) . Зафиксировано даже убийство: в Дагестане убили лидера местного отделения партии "Яблоко" Фарида Бабаева.

Не обошлось и без уличных акций – это и «Марши несогласных» и митинги молодежных прокремлевских организаций «Наши», «Молодая гвардия» и даже мигрантов.

Предвыборная риторика тоже была богата на щедрые обещания светлого будущего и популистские лозунги по типу «взять из Стабилизационного фонда деньги и раздать на зарплаты/пенсии». Примечательно, что предвыборные стратегии «полевели» даже у правых партий, например у СПС.

Не все спокойно в королевстве

Кроме оппозиции, другой «головной болью» для власти стала явка населения на выборах: понимая «виртуальность» выборов граждане могут просто на них не прийти.

В самом начале кампании председатель ЦИКа Владимир Чуров прогнозировал, что на избирательные участки придет около 60% избирателей, но эксперты сомневаются в вероятности таких прогнозов. Понимая это, глава Центризбиркома не зря на селекторных совещаниях с региональными комиссиями требовал от них высокой явки.

Отсюда также и массовая агитация прийти на выборы 2 декабря самыми разнообразными способами. Людей старшего поколения проголосовать призывали киногерои известных советских фильмов, молодежь – артисты «Comedy Club». «Не будь овощем, иди на выборы», зазывал с экранов резидент клуба Гарик Харламов.

К слову, именно на молодежь, которая мало знает или помнит о коммунизме, но выражает свои патриотические чувства, делается основная ставка в поддержке Владимира Путина: он ассоциируется одновременно в их понятиях со стабильностью в стране и с переменами новой России.

Для придания интереса к политике на телеэкраны вернулись даже политические теледебаты. Они, правда, проходили скучно и не вызвали интереса у населения: выбрано неудобное для избирателей время трансляций, участникам дебатов установлены жесткие рамки законодательных ограничений, а телеведущие пресекали полемику в зародыше. В плане публичности политики, многие Украину хоть в чем то да и ставили в пример.

Стремление к повышению явки привело в результате, как это часто и случается, к вопиющим перегибам и вылилось в административное влияние начальников на подчиненных.

Обыкновенное чудо

Результат парламентских выборов очевиден и главная причина тому – высокий рейтинг среди населения у президента страны, который лично берет в них участие на стороне одной из партий.

В стране также отсутствуют действительно альтернативные и равноценные Владимиру Путину политики: выстраиваемая на протяжении нескольких лет политическая система не поощряла развитие сильных конкурентов.

Но главное – созданная предвыборная атмосфера в стране: накануне выборов В.Путин серьезно обострил ситуацию, публично объявив, что Россия находится в кольце врагов – внутренних и, особенно – внешних. А на переправе, как известно, коней не меняют.

Внутренним врагом назначены коммунисты, которые «в течении десятилетий руководили Россией, а в конце 80-х оставил людей без элементарных услуг и товаров» и своей политикой «подготовили распад СССР»; нынешние политики (СПС), которые «в 90-ые годы, занимая высокие должности, действовали в ущерб обществу и государству, обслуживая интересы олигархов», а также любители митинговать на улице (Г.Каспаров) – «подучились у западных специалистов, потренировались на соседних государствах, теперь и здесь провокации будут устраивать». И вообще все те, кто «шакалит у иностранных посольств и представительств».

Внешним врагом стали США и Англия. Скорее всего с этим и связано демонстративное установление российского флага на дне Северного ледовитого океана, введение моратория на ДОВСЕ, возобновление боевого дежурства бомбардировщиков с ядерным оружием на борту, увеличение расходов на армию, обещание «учесть в отношениях со США» их рекомендацию ОБСЕ не отправлять наблюдателей на российские выборы и многое другое, что должно свидетельствовать о возобновлении Россией былого могущества CCCР в условиях круговой осады врагами.

Кроме того, «белой нитью» в российской пропагандисткой кампании проходило сравнение стабильной РФ с постоянно бурлящими Украиной и Грузией: там и досрочные выборы, и непрерывная борьба за премьерство, и уличные беспорядки. «Была одна надежда на ребят с Украины, но и те просто полностью себя дискредитировали, там дело идет просто к сплошной тирании. Полное нарушение Конституции, всех законов и так далее», - фраза В.Путина накануне саммита стран G8 в немецком Хайлигендамме, ставшая крылатой.

Правда, детально освещая разгон демонстрантов в Тбилиси, центральные российские телеканалы упорно «не заметили» свои «Марши несогласных» в столице и других городах России.

Учитывается также и «хороший» опыт украинских выборов. Например, для получения „правильного” результата существует большая вероятность использования, по аналогии с выборами 2004 года, открепительных талонов. В регионах идет их массовая выдача с настойчивыми просьбами голосовать не по месту проживания, а по месту работы. Особенно это касается бюджетников – врачей, военных и учителей. Прогнозируется, что в целом по открепительным талонам могут проголосовать около 10% населения страны.

Экзит-пулы, которые в Украине стали основанием для пересмотра итогов 2 тура выборов, также доверены только проверенным организациям – ВЦИОМ, ФОМ и молодежной организации «Наши» через свое подразделение «Наши выборы». Хотя последние ничего общего с социологией не имеют, зато они четко ориентированны на Кремль, а их результаты должны «доказать» убедительность победы ЕР и стать гарантией борьбы с «оранжевой» угрозой.

Ну и поскольку считается, что вся предвыборная кампания в Украине и Грузии прошла на деньги США, то контроль за финансированием российской оппозиции также существенно усилен.

Глас народа

Совершенно очевидно, что определяющим в борьбе за умы населения стало наличие информационного ресурса. Как показали исследования, в ходе предвыборной кампании ЕР стабильно занимала почти 2/3 объёма информационно-политического телепространства. Отсюда и единодушное одобрение гражданами предлагаемой властью политики.

«Я не понимаю, почему в России так выросли цены на продукты питания и бензин, если власти рапортуют о досрочном погашении внешних долгов, увеличении Стабфонда и выделении сумасшедших средств на создание корпораций», недоумевает Олег, менеджер среднего звена. Но голосовать он решил за Путина, поскольку против возвращения нестабильности и неопределенности «лихих» 90-х, о которых знает по фильму «Бригада» и рассказам родителей. Но и лучшей формой государственного управления считает диктатуру. «Лучше руководителя, чем Сталин, у России быть не может», уверен он.

Бизнесмен Алексей также отдаст свой голос ЕР. Его аргумент - вести бизнес стало легче, поскольку определены четкие правила и взаимодействие органов. «Да, бюрократия есть, но и есть куда пожаловаться», считает он.

В созданных условиях люди хотят одного – уверенности и стабитльности, а в России сейчас только ЕР (читай – Владимир Путин) сможет это гарантировать. Поэтому, как считает президент Евразийской Академии телевидения и радио Олег Попцов, «ясно, что во власти, обязательно во власти останется Владимир Владимирович Путин». И строить иллюзии о возможной смене политических элит в РФ в ближайшие годы не стоит.

Тарас Галицкий, Москва