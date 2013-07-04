Советник Януковича просит Тягнибока повлиять на своих депутатов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время VIII ежегодной конференции Ассоциации малых городов Украины.

«Я как председатель Координационного совета при Президенте Украины по вопросам развития гражданского общества намерена направить Тягнибоку письмо, чтобы он разобрался со своими депутатами местного уровня и провел соответствующую работу», - сказала Ставнийчук.

По ее словам, в Тернопольском облсовете не принимаются программы, потому что оппозиционные депутаты, в частности представители ВО "Свобода", блокируют работу совета. "Во Львове как-то "Свобода" смогла проголосовать за соответствующие решения. Значит, это не есть программа партии в целом, а это проблема с местными депутатами", - убеждена Ставнийчук.

Как сообщал УНИАН, с декабря прошлого года не происходят сессии Тернопольского областного совета из-за отсутствия кворума. Проведение сессий блокируют представители оппозиционных сил, преимущественно ВО “Свобода”, в знак протеста против того, что ТИК за два года до сих пор не ввела 19 новых депутатов.

11 февраля Центризбирком распустил предыдущую областную ТИК как бездеятельную, поскольку на протяжении двух лет не были введены новые депутаты облсовета. Вместо нее 13 февраля была создана новая ТИК. До 18 февраля ЦИК обязывал новую ТИК ввести новых депутатов.

В состав ТИК вошли 17 человек. Из них больше половины голосов – 9 – имеют представители Партии регионов, Народной партии и КПУ. Они не приходят на заседания ТИК, блокируя работу комиссии.

Как следствие, из-за блокирования ТИК и сессий облсовета до сих пор не принят бюджет области на 2013 год.