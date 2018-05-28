Ющенко - Белоснежка, Янукович - тому що дракон... (дети рисуют политику)

Пока представители большой украинской политики создают коалицию, делят портфели и должности, киевским школьникам предложили изобразить свое видение будущей Украины и ее героев. В рамках акции, проведенной газетой «Известия в Украине», ученики 4 – 7 классов рисовали свое представление об идеальном политике, идеальной стране и идеальной парламентской коалиции.

“В нынешней политической кампании не хватает позитива. Хочется чего-то светлого и нового, поэтому мы попросили детей некоторых киевских школ нарисовать, как они представляют идеальную страну и идеальных политиков. И дети сами в итоге вышли на тему парламентской коалиции, что было для нас совершенно неожиданно”, – рассказывает главный редактор газеты «Известия в Украине» Янина Соколовская.

“Я нарисовала персонажей из сказки Белоснежка и 7 гномов. Белоснежка – это наш Президент, он для нас старается, пашет, как Белоснежка. А гномы – это его помощники и другие политики. Мне кажется, нашей стране не хватает Золушек, которые все за всеми будут убирать, и принцев, которые этих самих Золушек будут превращать в прекрасных принцесс. Кто пожил в бедности и попал в политику, станет больше помогать бедным и простым людям”, – рассуждает семиклассница Катя.

Или еще один рисунок. В высокой башне с надписью БЮТ сидит царевна. Рядом пролетает огромный дракон, на крыльях которого написано: “Янукович. Тому що дракон”.

На рисунках детей герои мультфильмов и компьютерных игр – Снежная Королева, Красная шапочка, Бременские музыканты, Симпсоны, кот Гарфилд. Все они яркие, красочные, веселые. “Лишь бы светлый неагрессивный взгляд этих детей и на сегодняшнюю и на будущую Украину не испортили до того момента, пока они вступят во взрослую жизнь”, – отмечает председатель правления Центра прикладных политических исследований ”Пента” Владимир Фесенко.

Но какими бы яркими и веселыми не были рисунки, все они свидетельствуют о том, что наши дети слишком политизированы. С этим согласен и народный депутат, директор Центра исследования политических ценностей Олесь Доний: “В Украине наблюдается чрезмерная политизация жизни и попытка втянуть в эту политизацию еще и подрастающее поколение. Дети начинают рисовать Ющенко, Тимошенко, Януковича – это ненормально, лучше бы они Винни-Пуха рисовали”.

Депутат вспомнил и о политиках, которые пытаются влиять на родителей через детей: “Я был удивлен, когда во время последней предвыборной компании наши союзники попробовали делать дневники с лидером блока. Я уже не говорю про подарки для младших классов”.

Политик также отметил, что к своему удивлению, не увидел на рисунках школьников солдат и боев. А сам признался, что в детстве рисовал солдат, ковбоев, индейцев и военные баталии.

Глава Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман считает, что дети “не выполнили” задачу. “Они показали, что не очень понимают вопросы, а рисуют то, что они хотят рисовать. Дети остаются детьми, несмотря на агрессию на Грушевского. Это говорит о том, что климат в стране нормальный и дети живут с надеждой, что они будут европейцами (хотя сами они того еще не осознают). Думаю, российские дети рисовали бы иначе”. Психиатр не считает, что проведение подобных акций и экспериментов способствует втягиванию детей в политику. Хотя сам признается, что ему в голову не пришло бы спрашивать детей про коалицию, про идеальных политиков, потому что “дети не должны этого знать”.

“Я нарисовал Запорожскую Сечь во время выборов. Мы видим, что она спокойна. Я бы хотел, чтобы сегодня во время выборов было так же спокойно. И сказочные герои тут не пригодятся, у нас очень хороший народ”, “хочется порядка в правительстве и чтобы главными героями были люди, а не политики”, “я хотел бы заменить войну между партиями на мир”, – так рассуждают наши дети, будущее поколение, которое через 15–20 лет активно начнет влиять на политическую жизнь Украины.

Анна Ященко