Остерегайтесь хищной «Планеты»

«Президентский мост»

Этот мост в народе метко прозвали «президентским». Потому что даже малые дети знают, что баснословные деньги, выделенные на его строительство, ушли на обеспечение прошлой президентской компании оппонентов нынешнего Президента Украины Виктора Ющенко. История началась в 2003 году, когда было издано распоряжение Кабинета министров «О строительстве железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве на железнодорожном участке Киев-Московский – Дарница». Распоряжением, в частности, определено, что строительство будет произведено 2004-2005 годах. Прибывший на открытие строительства бывший министр транспорта заявил, что новый объект призван обеспечить условия для развития скоростного пассажирского сообщения – до 200 километров в час – в направлении Полтавы, Харькова, Днепропетровска, Донецка, Симферополя и организации внутригородских пассажирских перевозок электричками. Кроме того, ввод нового объекта должен был обеспечить улучшение сообщения между левым и правым берегами столицы, а также снять проблемы с автотранспортом и поездами на время проведения ремонта действующих авто и железнодорожных мостов. Оценивался проект в 4 миллиарда украинских гривен ($792 миллионов). Найти их собирались за счет кредита в $700 миллионов под государственную гарантию, что 4 июня 2004 года было закреплено специальным законом о привлечении кредитных ресурсов для финансирования, проектирования и строительства мостового перехода. Уже вдогонку, 15 октября 2004 года было издано распоряжение Кабмина, одобрившее технико-экономическое обоснование и делегировавшее право утверждения проекта строительства Дарницкого железнодорожно-автомобильного перехода. Это было странным и настораживало. Строительство началось, деньги выделены – и все без каких-либо технико-экономических обоснований, без проекта. Как говорится твори, что на душу ляжет – все потом можно будет назвать законным. В этот же день Кабинет министров Украины принял постановление, определяющее механизм получения 700-миллионодолларового кредита под госгарантию. После чего – в этот же день! – бывший министр транспорта и связи заявил, что строительство будет завершено не в 2005 году, как было установлено, а… в 2006-м, под выборы. Причин переноса сроков, утвержденных Кабинетом министров, народу внятно не объяснили. «Мы его за 2 года построим, и до выборов сдадим», — отделался заявлением экс-министр. И бурным потоком потекло беспрецедентное финансирование. «Планета-Мост» все это благосклонно впитывала. Парламентарии забили тревогу, направили в разные инстанции депутатские запросы, но их по командам из высоких кабинетов прятали «под сукно» — Президент Кучма собирал деньги на предстоящие выборы. Скандал разразился в начале 2005 года, когда выяснилось, что работ выполнено всего на 10%, а потрачена половина запланированной на строительство суммы. Народу объяснили примитивно, дескать, принято решение по максимуму рассчитаться наперед за конструкции и материалы, проавансировали проектные организации и раздали подрядчикам. В сумме – как раз 2 миллиарда гривен ($396 миллионов) из запланированных на все строительство 4 миллиардов гривен. Концы их и сегодня ищут. Народный депутат Владимир Сивкович утверждает, что осели они в оффшорах. Почему громадные деньжищи в срочном порядке тратились именно в период выборов – вопрос риторический. Новая власть Президента Ющенко, по инициативе министра транспорта и связи Евгения Червоненко, провела расследование и пришла к выводу, что в ходе президентской выборной кампании имело место нецелевое использование привлеченного под гарантии правительства кредита, полученного в DeutsheBank. В частности, по завышенным ценам производилась закупка строительной техники. В связи с этим, 25 марта 2005 года Генпрокуратурой был задержан директор Дирекции строительства Дарницкого желдормоста и открыта целая серия уголовных дел по поводу выявленных нарушений в финансово-экономической сфере. Новое руководство списало все грехи на старое, и «Планета-Мост» продолжила «обозначать» строительство и «осваивать» миллиарды. Правда, потребовались новые деньги. В народе говорят: «Аппетит приходит во время еды». В марте нынешнего года директор проектного института транспортного строительства Владимир Монащенко заявил, что проект строительства железнодорожно-автомобильного моста через Днепр в Киеве требует увеличения утвержденной правительством сметы почти вдвое – до 7,4 миллиарда гривен ($1,465 миллиардов)!«Планете-Мост» есть, за что бороться.

Нарушая всевозможные строительные нормы

Мягко говоря, строительство Дарницкого железнодорожно-автомобильного мостового перехода вызывает у специалистов удивление. Да иначе и быть не могло, коль проект верстали вдогон уже ведущимся работам, а рабочие чертежи разрабатываются… до сих пор. Чем это грозит? Только один пример. Новый мост расположен чуть ли ни впритык к старому, действующему. После строительства опор нового моста, начали вымываться опоры старого. Тут и до самых непредсказуемых последствий недалеко. Теперь вместо продолжения строительства надо в срочном порядке укреплять опоры действующего моста. Сам проект – ни в какие ворота не лезет. Поэтому руководство «Укринвестэкспертизы» намерено обратиться в Минстрой, чтобы тот обязал подрядчиков прекратить стройку, а проектировщиков – скорректировать проектную документацию. Сегодня уже ясно, что никакого скоростного движения по данному мосту не будет – 60 километров в час это предел. Слухами земля полнится. Недавно на строящемся объекте работали специалисты-испытатели. Они рассказывают, что из-за нарушения технологий, скважины под сваи проваливаются под нагрузкой аж на 17-19 сантиметров. Ждать катастрофы? Еще по причине недостаточной закладки арматуры есть серьезные опасения, что в опорах пойдут трещины, а некоторые уже сейчас непригодны к использованию. Опять - катастрофа? А еще есть информация, что при строительстве одной из опор было допущено серьезное повреждение железнодорожной насыпи. Теперь машинисты поездов трижды перекрестятся, прежде, чем пересекут этот участок на минимальной скорости… Доигрались до того, что Центральная служба Украинской государственной инвестиционной экспертизы приостановила сооружение практически всех опор мостового перехода. Что на это ответят спецы из «Планеты-Мост»? Торопились «спустить по Днепру» сотни миллионов долларов от чужих глаз подальше? Разве с подобной ответственностью можно быть мостостроителем! Закономерный вопрос: что для «Планеты-Мост» приоритет – мосты строить или деньги в оффшорах прятать?…Да разве ж кто честно ответит?

Никто не скажет, когда будет «перерезана ленточка»

Во-первых, потому, что «Планета Мост» качает под это строительство все новые и новые миллионы денег. И, представьте, получает. Деньги поступают и непонятным образом как бы уплывают по Днепру. При этом, по разным оценкам специалистов, на сегодня построено лишь от 40 до 50 процентов железнодорожно-автомобильного перехода. К тому, что сроки сдачи строения меняются, как погода в октябре, в Киеве уже, кажется, привыкли. Говорят, самые предприимчивые даже делают на этом денежные ставки. Пока не выиграл никто. Вначале «перерезать ленточку» было назначено на 2005 год, потом – на 2006-й, теперь – на 2007_й… Но вряд ли то, что и наполовину не было построено за 2 года, завершат за полгода. Во-вторых, поняв, что со своим долгостроем «Планета-Мост» попала в пикантную ситуацию, сегодня она любыми путями пытается захватить новые объекты. При этом использует отнюдь не джентльменские методы. Не брезгует обманом, поливает ложью конкурентов – буквально берет их за горло. Например, в мае взялась доказывать, будто она быстрее и дешевле достроит Подольский мостовой переход, который в Киеве, выиграв тендер, возводит открытое акционерное общество «Мостобуд». Пиар был соответствующим, не гнушались ничем, новые «сенсационные» обвинения ливнем проливались на обывателей и руководство. Месяц морочили всем голову и мотали нервы. Когда же официальные лица разобрались, оказалось, «Планета-Мост» элементарно блефовала – и смета у них оказалась на 192 миллиона гривен ($38 миллионов) больше, чем у «Мостобуда», и технологии, которые невозможно применить к данному объекту. Сроки – те же. И… никаких гарантий. Потерпев фиаско, хищная компания тут же подала заявку на участие в тендере на строительство метрополитена. Не имея даже малейшего опыта в таком сложном и специфическом деле. Зачем «Планете» все это надо? Знающие люди говорят, что именно на таких стройках проще всего отмывать деньги. Аргумент убедительный и очень в стиле «Планеты-Мост». Кто же такой всемогущий стоит за этой компанией-хищницей? Поговаривают, будто это оставшиеся при власти функционеры из старой кучмовской гвардии. Факт не доказан. Но то, что «Планете-Мост» до сих пор все сходит с рук, наводит на размышления. Грустные размышления. Упаси Бог иметь подобного бизнес-партнера – мало того, что дискредитирует, так еще обберет в деньгах и под суд подведет.

Ник Старр, "Chicago review"