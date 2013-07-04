В Раде оппозиция окружила президиум, большинство скандирует «Фашисты!»

Как передает корреспондент УНИАН, это состоялось во время голосования за досрочное прекращение полномочий члена Центральной избирательной комиссии Владимира Шаповала, который возглавляет ЦИК.

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Несколько депутатов также окружили руководство парламента.

В свою очередь, представители большинства скандируют: “Фашисты!”.

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак призвал оппозицию занять свои места, и добавил, что “драки не будет”.

С окруженной оппозицией трибуны выступает председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.