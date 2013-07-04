В Раде оппозиция окружила президиум, большинство скандирует «Фашисты!»
11:17, 04 июля 2013Политика
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Представители оппозиционных фракций собрались возле президиума Верховной Рады Украины.
Оппозиционные депутаты собрались возле президиума ВР
Как передает корреспондент УНИАН, это состоялось во время голосования за досрочное прекращение полномочий члена Центральной избирательной комиссии Владимира Шаповала, который возглавляет ЦИК.
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Несколько депутатов также окружили руководство парламента.
В свою очередь, представители большинства скандируют: “Фашисты!”.
Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак призвал оппозицию занять свои места, и добавил, что “драки не будет”.
С окруженной оппозицией трибуны выступает председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.
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