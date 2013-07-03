Суслова назначили представителем Украины в Евразийской экономической комиссии

Как передает корреспондент УНИАН, министр Кабинета министров Елена Лукаш сообщила журналистам, что соответствующее распоряжение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

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Кабмин назначил Суслова представителем в Евразийской экономической комиссии (с местом пребывания в городе Киеве) .

Кроме того, правительство поручило Министерству иностранных дел, Министерству экономического развития и торговли вместе с другими заинтересованными органами исполнительной власти в месячный срок разработать положение о представителе Украины в ЕЭК.

Как сообщал УНИАН, 31 мая премьер-министр Украины Николай Азаров и председатель Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украины. Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.

Евразийская экономическая комиссия создана решением президентов России, Беларуси и Казахстана в конце 2011 года как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят РФ, Беларусь, Казахстан с возможностью присоединения других стран). Имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена ни одному из правительств трех стран. Решения обязательны для выполнения на территории трех стран. С 1 января 2012 года на территории России, Беларуси и Казахстана заработала новая интеграционная структура - Единое экономическое пространство (ЕЭП). ЕЭП должно стать важной вехой на пути к созданию большего интеграционного объединения - Евразийского экономического союза, идею которого еще в 1994 году предложил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Евразийский экономический союз планирует начать свою работу с 1 января 2015 года.