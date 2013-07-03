Президиум ВС Крыма считает абсурдным требование «Свободы»

Об этом говорится в заявлении крымского спикера Владимира Константинова, текстом которого располагает УНИАН.

«Заявление (ВО «Свобода» - УНИАН) демонстрирует полное игнорирование его авторами волеизъявления крымчан, которые на референдуме 1991 года высказались за воссоздание Автономной Республики Крым, а также норм действующего законодательства», - подчеркнул крымский спикер.

Президиум напоминает, что, согласно статье 48 Конституции АРК, статус и полномочия автономии и ее органов власти гарантируются государством, а любые их изменения возможны только по решению парламента автономии на основании решения республиканского (местного) референдума. «Поэтому требование представителей ВО "Свобода" вынести на всеукраинский референдум вопрос об отмене автономного статуса Крыма является юридически безграмотным, нереализуемым и абсурдным», - сказано в заявлении.

Ранее представитель ВО «Свобода» Игорь Швайка заявил в СМИ, что его политсила намерена добиваться проведения всеукраинского референдума об отмене автономного статуса Крыма и специального статуса Севастополя. По его мнению, Крым должен стать Таврической областью.