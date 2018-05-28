„Узкая” коалиция расширяет возможности Президента

Как учат нас со времен Древнего Рима, самый первый вопрос относительно какого-либо события должен звучать как „cui bono?”, „кому выгодно?” Это помогает понять сущность того, что произошло. Так кому из ключевых политических игроков Украины выгодно сегодняшнее подписание соглашения о создании коалиции фракций блока Юлии Тимошенко и блока „Наша Украина – Народная Самооборона” 228-ю народными депутатами?

Юлии Тимошенко? Не факт. Для Юлии Владимировны что-то просветлеет лишь после голосования по кандидатуре на должность премьер-министра Украины. Пока еще, как минимум, до 4 декабря она будет находиться, как и весь предыдущий месяц, в подвешенном состоянии, не позволяя себе ни одного неосторожного словца по адресу Президента и его политической силы. Очень уж непрочное большинство в коалиции. Прицепятся потом пятеро-семеро „отступников” из НУ к какой-то ядовитой реплике – и нет взлелеянной в мечтах должности. Да еще и виноватой выставят.

Можно только догадываться, ценой каких нервов дается пассивное выжидание и игра в молчанку темпераментной политикессе. Сегодня на пленарном заседании ВР Юлия Владимировна выглядела исхудадой и уставшей. Но пока сохраняются шансы на премьерство, она будет вести эту игру. Ничего „оторвется” в случае „кидка” на брифинге после пленарного заседания ВР...

Вряд ли выгодна демократическая коалиция „януковичам”. Их министры рискуют бесповоротно вылететь из Кабмина, даже и.о. не остаться. У „регионалов” выбили из рук прекрасный аргумент, который они щедро тиражировали в СМИ: „Как те „помаранчи” могут разобраться со страной, если они между собой не способны разобраться?” Теперь якобы разобрались. Придется ожидать голосований относительно спикера и премьера. Может, все-таки увязнут оппоненты в междоусобных дрязгах?

Зато вся история с “узкой” коалицией принесла определенные позитивы Президенту.

В первую очередь Виктор Андреевич продемонстрировал, кто в доме хозяин. Взял – и разрубил гордиев узел „неподписантства”, одним разговором убедил шестерых упрямых депутатов поставить автографы под коалиционным соглашением (ну, Иван Плющ не считается). А так круто была интрига закручена, все пришлось Главе государства лично разруливать в последний момент. Ясное дело, недоброжелатели огрызаются, что Ющенко сам и закрутил эту интригу из-за Балоги и его „нукеров”. Но и качества хорошего режиссера ценятся украинским политическим зрителем.

Без сомнения, можно рассматривать как успех Ющенко снятие кандидатуры Вячеслава Кириленко на должность спикера парламента. Слишком сильно сместился молодой политик в сторону “союзницы” Юлии Тимошенко. А мог бы и вынести уроки из неприятностей, которые после подобного смещения получил в 2006 году, например, Роман Безсмертный, который пролетел в итоге мимо парламента. Президент явно расценивает такие вещи как измену.

После создания узкой коалиции Виктор Ющенко значительно расширил пространство для маневра и свои политические возможности. Многие ожидали, что с подачи Президента будет сформирована „ширка”. Или же будет иметь место „безкоалиционность” как форма скрытого сотрудничества Президента и части его партии с регионалами. Но в таком варианте Ющенко попадал, как говорят шахматисты, в „зажатую позицию”. С одной стороны на него давили бы „союзнички” в виде здоровенной фракции ПР в парламенте и „законсервированных” в правительстве министров-регионалов во главе с Януковичем. Пусть даже в статусе и.о.

С другой стороны, он испытал бы сокрушительную критику со стороны БЮТ за „предательство идеалов Майдана” „срыв коалиционного процесса” „колаборационизм с бандитами”. Жесткость риторики даже смоделировать тяжело учитывая приближение начала президентской кампании. Причем всякую неприятную лексику наконец позволила бы себе употреблять с телеэкрана и лично Юлия Владимировна – имея на то все основания. В ответ на „подставу” со стороны Президента.

Теперь на некоторое время у Ющенко выгодная позиция в разговоре с регионалами: махну пальцем – и будете все в глухой оппозиции, к Луценко опять будете ходить пить каркаде. Можно выжимать следующие политические и кадровые уступки.

Президент получил свободу маневра и запас времени в спикериаде. Аналитики подозревают, что кандидатура Арсения Яценюка может стать лишь „прокладкой”. Чтобы не травмировать парламентскую публику сразу Иваном Плющом.

В отношениях с БЮТ также позиция стала значительно выгоднее и богаче возможностями. Представим себе такой вполне вероятный сценарий: невзирая на все коалиционные соглашения, в день голосования Юлия Тимошенко недобирает 3–5 голосов. При этом „отказники” аргументируют это тем, что они четырьмя конечностями „за” демократическую коалицию, но против конкретно Юли-премьера, потому что она не демократка, не либералка и вообще лицо конфликтное.

Ющенко искренне жалеет, выражает резкое недовольство своими соратниками, но что произошло, то произошло. Известное дело, квота на премьера – это священное достояние БЮТ, выдвигайте Турчинова. Или там Губского или Винского. Кого захотите. В этот раз проведем с Плющом беседу, и он за кого-нибудь проголосует. Даже за Ляшко.

И тогда достаточно неприятный выбор появится перед БЮТ. Или выдвинуть кого-то вместо ЮВТ – и признать фактически свое поражение. Тем более, что „кто угодно” не является равноценной заменой во власти для этой необычной женщины. Или же БЮТ выходит из демократической коалиции и дает повод не только оппонентам, но и союзникам громко заявлять, что высокие кресла для БЮТ и лично Юлии Тимошенко важнее, чем демократия в Украине.

Цинично? Но политика нигде и никогда не вершилась в суровом соответствии с канонами Нагорной проповеди...

Николай Писарчук