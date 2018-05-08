Вехи недели. Янукович принимает, Яценюк наступает, Кличко предвкушает

Украинские политики все более уверенно берут на вооружение формулу «Процесс все – результат ничто». Требование трех лидеров оппозиционных фракций о встрече с Виктором Януковичем в итоге трансформировалось в президентский диалог с тремя парламентариями, из которых к оппозиционерам можно причислить только Арсения Яценюка, отправившегося в президентскую администрацию в сопровождении депутатов своей фракции. В гостях у президента побывал и Петр Симоненко – ветеран походов на Банковую, но цена его оппозиционности хорошо известна.

Старые знакомые Яценюк и Янукович через фильтр президентской пресс-службы донесли до ведома сограждан, что диалог между властью и оппозицией будет продолжаться, вопрос выезда на лечение Юлии Тимошенко продолжает обсуждаться, а приватизировать украинскую ГТС без участия парламента президент не станет. Осознавший себя лидером оппозиции (пусть и неформальным) Арсений Петрович почувствовал себя именинником. Виктор Федорович, по всей вероятности, лишь посмеивался, поскольку подобный обмен реверансами с оппозицией – далеко не его политическое амплуа, а продолжение «большой евроинтеграционной игры». Диалог с Евросоюзом, то и дело засылающим в Киев своих эмиссаров, обязывает президента демонстрировать снисходительность к оппонентам.

В вопросе проведения выборов по пяти проблемным округам и в Киеве Янукович переложит ответственность на парламентариев. «Регионалы» по долгу службы ратуют за пополнение депутатского корпуса в конце августа, оппозиционеры монолитно настаивают на пятивыборье 27 октября, что позволяет запустить лозунг «Победили в 2012-м – победим и сегодня». Справедливости ради отмечу, что жертвовать отпусками ради мажоритарных выборов готовы скорее политтехнологи, чем обладатели депутатских мандатов. Кстати, принадлежащие Александру Домбровскому и Павлу Балоге регалии парламентариев их менее удачливый коллега Юрий Кармазин пытается изъять по решению суда, что конструктива в ситуацию в парламенте не добавляет.

Попытались принудить к сдаче мандата лидера «Гражданской позиции» и коллеги по фракции «Батькивщина», но Анатолий Гриценко занял круговую оборону и дал понять, что откажется от депутатских полномочий только на пару с Арсением Яценюком. Анатолий Степанович давно и публично критикует Арсения Петровича, но это не помешало почти год назад включить «настоящего полковника» в первую пятерку списка «Батькивщины». И просто так выкорчевать его из депутатского корпуса не удастся. Среди других проблем, с которыми столкнулся Яценюк – моно-кампания Николая Катеринчука в Киеве, где тот с недюжинным размахом имитирует ход избирательной кампании, и «дезертирство» группы бывших «фронтовиков», не нашедших себя в «сердечной» команде.

Отправившийся за океан Яценюк попытается найти там поддержку, подобную той, которую уже имеет хорошо узнаваемый европейскими политиками Виталий Кличко. Правда, Арсению Петровичу еще предстоит подписать политический брачный контракт с Юлией Тимошенко, определенно не желающей стать свадебным генералом украинской политики. Не исключено, что совместные усилия членов семьи, политических соратников и европейских партнеров Юлии Владимировны позволяет ей согласиться отбыть на лечение на рубеж на условиях поражения в избирательных правах. В таком случае за наследие Тимошенко развернется нешуточная борьба, в которой леди Ю выступит главным распорядителем. Интересно, как сложатся отношения Тимошенко с Виталием Кличко, не ставшего радовать поклонников его спортивного таланта возможностью оказаться на расстоянии удара от Виктора Януковича. Тот заявил, что «УДАР» не собирается идти на объединение с «Батькивщиной», но вряд ли откажется от благословления самой Тимошенко на поединок с действующим президентом.