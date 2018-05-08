Лукашенко посетил Януковича

Украинский интерес. Июньская жара

13:08, 22 июня 2013
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Лето не подарило украинским дипломатам передышку. После продолжительной паузы в отношениях Киев посетил белорусский президент. Польский Сенат озадачил официальный Киев. Гидо Вестервелле дипломатическим метеором промчался по Киеву.

Лукашенко посетил Януковича

Особенности характера Александра Лукашенко представляют заметные сложности для любого участника переговоров с ним. Правда, в Европе желающих вести диалог с белорусским президентом больше не становится. Впрочем, визит Бацьки в Киев ознаменовался важным для обеих стран началом процесса демаркации государственной границы. Хотя публично Лукашенко заявил, что против решений, способных закрыть путь нашей стране в ЕврАзЭС, эксперты не исключают, что за закрытыми дверьми обсуждалась и перспектива его участия в саммите «Восточного партнерства» - ЕС не лишал Беларусь статуса участника этой программы.

Вестервелле спросил Януковича о Тимошенко

Безусловно, с ноябрьским мероприятием в Вильнюсе связан и визит главы внешнеполитического ведомства Германии Гидо Вестервелле. Тот в Киеве был по-немецки выверенным, успев обнадежить Евгению Тимошенко, выслушать Арсения Яценюка и Виталия Кличко (Олега Тягныбока на встрече не было), провести переговоры с Виктором Януковичем. Не секрет, что Вестервелле зондировал почву относительно выезда Юлии Тимошенко для лечения в Германию, подтвердив готовность принять бывшего украинского премьера. Еще один секрет Полишинеля – увязка этого вынужденного путешествия с подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС, поэтому в Украине ищут возможность сохранить лицо и сделать геополитический выбор.

Хочется верить, что даже резолюция польского Сената относительно Волынской трагедии, в которой действия отрядов УПА оценены как «носившие элементы геноцида», не испортят двусторонних отношений Киева и Варшавы. Тема «восточных крессов» для польского общества чрезвычайно чувствительна, она еще ни раз и ни два будет выплескиваться наружу, и Украине предстоит выработать четкую позицию. Возможно, такую, как предложил Петр Порошенко – «Просим прощения и прощаем». В противном случае яд недоверия будет отравлять двусторонние отношения снова и снова.

В Украине кипят и внутренние политические страсти

Николай Азаров в интервью попытался убедить, что тема Тимошенко мало волнует представителей европейской политической элиты. Николай Янович лукавит неумело, возможно, чтобы подчеркнуть высокую значимость украинского потенциала для экономического импульса объединенной Европе. К сожалению, идея евроинтеграции стала де-факто объединяющей для двух третей украинских парламентариев, но ее юридическое оформление то и дело наталкивается на политическую целесообразность. Арсений Яценюк от имени оппозиционных парламентариев пообещал поддерживать евроинтеграционные законопроекты, не забыв обратить внимание на правительственную инициативу о судьбе газотранспортной системы. В ответ Виктор Янукович заверил, что вопрос приватизации ГТС никогда не поднимался на межгосударственном уровне, и решение о создании газотранспортного консорциума (тема сколь важная, столь и не новая) не будет принято без участия Верховной Рады.

С сожалением приходится констатировать, что Украина теряет свои позиции в Закавказье. Президенты Армении и Азербайджана не нашли поводов, чтобы пообщаться с главным украинским дипломатом Леонидом Кожарой, и тому пришлось ограничиться участием в открытии нового посольского комплекса Украины в Тбилиси. К тому же Баку не горят желанием привлекать Украину к проекту Трансанатолийского газопровода. К сожалению, подаренные полученным не без проблем председательством в ОБСЕ в 2013 году  шансы МИД пока использует неэффективно.

Евгений Магда

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