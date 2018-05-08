Украинский интерес. Июньская жара

Особенности характера Александра Лукашенко представляют заметные сложности для любого участника переговоров с ним. Правда, в Европе желающих вести диалог с белорусским президентом больше не становится. Впрочем, визит Бацьки в Киев ознаменовался важным для обеих стран началом процесса демаркации государственной границы. Хотя публично Лукашенко заявил, что против решений, способных закрыть путь нашей стране в ЕврАзЭС, эксперты не исключают, что за закрытыми дверьми обсуждалась и перспектива его участия в саммите «Восточного партнерства» - ЕС не лишал Беларусь статуса участника этой программы.

Безусловно, с ноябрьским мероприятием в Вильнюсе связан и визит главы внешнеполитического ведомства Германии Гидо Вестервелле. Тот в Киеве был по-немецки выверенным, успев обнадежить Евгению Тимошенко, выслушать Арсения Яценюка и Виталия Кличко (Олега Тягныбока на встрече не было), провести переговоры с Виктором Януковичем. Не секрет, что Вестервелле зондировал почву относительно выезда Юлии Тимошенко для лечения в Германию, подтвердив готовность принять бывшего украинского премьера. Еще один секрет Полишинеля – увязка этого вынужденного путешествия с подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС, поэтому в Украине ищут возможность сохранить лицо и сделать геополитический выбор.

Хочется верить, что даже резолюция польского Сената относительно Волынской трагедии, в которой действия отрядов УПА оценены как «носившие элементы геноцида», не испортят двусторонних отношений Киева и Варшавы. Тема «восточных крессов» для польского общества чрезвычайно чувствительна, она еще ни раз и ни два будет выплескиваться наружу, и Украине предстоит выработать четкую позицию. Возможно, такую, как предложил Петр Порошенко – «Просим прощения и прощаем». В противном случае яд недоверия будет отравлять двусторонние отношения снова и снова.

Николай Азаров в интервью попытался убедить, что тема Тимошенко мало волнует представителей европейской политической элиты. Николай Янович лукавит неумело, возможно, чтобы подчеркнуть высокую значимость украинского потенциала для экономического импульса объединенной Европе. К сожалению, идея евроинтеграции стала де-факто объединяющей для двух третей украинских парламентариев, но ее юридическое оформление то и дело наталкивается на политическую целесообразность. Арсений Яценюк от имени оппозиционных парламентариев пообещал поддерживать евроинтеграционные законопроекты, не забыв обратить внимание на правительственную инициативу о судьбе газотранспортной системы. В ответ Виктор Янукович заверил, что вопрос приватизации ГТС никогда не поднимался на межгосударственном уровне, и решение о создании газотранспортного консорциума (тема сколь важная, столь и не новая) не будет принято без участия Верховной Рады.

С сожалением приходится констатировать, что Украина теряет свои позиции в Закавказье. Президенты Армении и Азербайджана не нашли поводов, чтобы пообщаться с главным украинским дипломатом Леонидом Кожарой, и тому пришлось ограничиться участием в открытии нового посольского комплекса Украины в Тбилиси. К тому же Баку не горят желанием привлекать Украину к проекту Трансанатолийского газопровода. К сожалению, подаренные полученным не без проблем председательством в ОБСЕ в 2013 году шансы МИД пока использует неэффективно.

Евгений Магда