Коммунист Грач считает, что «горе-регионы» сомкнутся с Нашей Украиной

Лидер крымских коммунистов, народный депутат Украины (фракция Компартии) Леонид ГРАЧ считает, что представители Партии регионов «сомкнутся» с представителями «Нашей Украины».

Об этом говорится в обращении Л.ГРАЧА к крымчанам, текстом которого располагает агентство УНИАН.

«То, что в Верховной Раде произошло и происходит, приведет к тому, что обманувшие избирателей горе-«регионы» сомкнутся с националистами, с «Нашей Украиной», объединенными во главе с В.ЮЩЕНКО», - заявил депутат-коммунист. По его словам, это произойдет, чтобы «пламя розни пылало на нашей земле». «Чтобы забыли, что мы были единым славянским народом, чтобы порвать связи с Россией, а это означает – гибнуть от фашизма в одиночку. Таковы итоги формирования нового состава парламента, спикериады», - заявил депутат.

Он также выразил мнение, что спикера «они изберут без участия Коммунистической партии». «Капитал он и есть капитал», - отметил Л.ГРАЧ. А Виктора ЯНУКОВИЧА, считает главный коммунист Крыма, «оставят как исполняющего обязанности» премьер-министра. «Его (В.ЯНУКОВИЧА – УНИАН) министров отправят с депутатскими значками в парламент», - уверен Л.ГРАЧ. Он также заявил, что В.ЮЩЕНКО расставит на министерские посты «своих Ивченко, которые ездят в Москву с переводчиками и шабашат целый год». Затем, уверен депутат, всё будет развиваться по грузинскому сценарию, чтобы посадить В.ЮЩЕНКО "на шею народа" на второй президентский срок. «Делай, дорогой народ, из этого вывод», - предупреждает Л.ГРАЧ.