Партийное укрупнение оппозиции

За годы независимости Украина видела столько объединительных процессов оппозиции, что от очередной попытки слияния никто из присутствующих на Михайловской площади в столице 15 июня делегатов никаких сюрпризов не ожидал. Политсовет «Батькивщины», где недовольные принятыми решениями смогли выпустить пар в закрытом режиме, состоялся накануне. Поэтому в субботу представители партии хотя и выглядели кисло, откровенничать с журналистами не спешили.

Впрочем, все было понятно и без комментариев: 14 июня съезд партии «Фронт перемен» единогласно принял решение об объединении с ВО «Батькивщина» путем ликвидации и вступления членов «Фронта перемен» в ВО «Батькивщина». «Впервые за 20 лет украинской истории демократических партий демократы не на словах, а на деле объединились... Это первый сигнал к формированию мощной демократической силы в стране», - заявил лидер фракции «Батькивщина» в парламенте Арсений Яценюк.

На следующем этапе он пообещал провести работу с областными партийными организациями. По предварительным договоренностям, лидеры местных организаций «Фронта перемен» после объединения должны получить должности первых заместителей председателей соответствующих партийных организаций «Батькивщины». Тем не менее, далеко не все «фронтовики» были согласны на слияние с «Батькивщиной».

В то же время, кроме партии Арсения Яценюка объединиться с «Батькивщиной» решились партия «Реформы и порядок» и часть Народного Руха Украины. Остальные представители «демократического блока», как-то: «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко или «Европейская партия» Николая Катеринчука сливаться с «Батькивщиной» не решились.

Основной интригой «закрытого» съезда стала тема возможного исключения из партийных рядов народных депутатов от «Батькивщины» Юрия Одарченко и Николая Томенко. Последние «провинились» тем, что написали экс-премьеру Юлии Тимошенко письмо с обвинениями в адрес Арсения Яценюка. Мол, он не желает бороться за ее освобождение, из-за него фракция исходит «тушками» и вообще, он диктатор и пытается захватить партию. Текст письма стал достоянием общественности, после чего появились слухи о возможном исключении его авторов из рядов партии. Но трагедии не произошло. «Все, что говорили раньше, это сплетни. Не было никаких намерений куда-то выходить», - рассказал журналистам Одарченко после закрытого съезда в пятницу вечером.

Тимошенко доверилась Яценюку

Но вернемся к субботней торжественной части слияния и поглощения. Открыла мероприятие дочь экс-премьера Юлии Тимошенко Евгения, которая зачитала обращение лидера «Батькивщины» к делегатам. «В 2015 году правящая партия устроит бой без каких-либо правил и морали... Это будет жестокая политическая резня», - отметила Тимошенко в своем послании.

Поэтому экс-премьер считает, что «Батькивщина» обязана преодолеть «авторитарную и коррумпированную группировку» и не должна «проиграть судьбу людей». А для того, чтобы «быть сильными и побеждать» и необходимо объединение.

Впрочем, Тимошенко также отметила, что одного объединения недостаточно и после съезда необходимо продолжить усиление партии новыми командами. «Двери обновленной «Батькивщины» после нашего съезда остаются открытыми для всех демократических оппозиционных сил, которые искренне стремятся видеть Украину европейским государством и готовы дать бой коррумпированному авторитаризму. Мы будем продолжать объединительный процесс, и формировать единую, мощную народную партию европейского типа», - заявила Тимошенко.

В своем послании экс-премьер выразила уважение лидеру ПРП Сергею Соболеву и экс-председателю НРУ Борису Тарасюку, а также доверие Арсению Яценюку. После чего «определила» будущие расклады руководства партии.

В частности, Тимошенко отметила, что Александр Турчинов должен остаться ее первым заместителем и руководителем всей организационной структуры, которую, «учитывая агрессивную среду, в которой мы работаем, целесообразно называть штабом». Яценюку, помимо парламентской фракции «Батькивщина» вверили и руководство политсоветом партии. Остальным «примкнувшим» достались места заместителей руководства партии и не последние места в политсовете.

Также Тимошенко предложила съезду идеологический манифест партии (список общих ценностей и принципов) и выразила уверенность, что детализировать каждое из положений манифеста совместно с гражданским обществом, «Батькивщине» поможет Юрий Луценко.

Юрий Луценко сказал правду и ничего кроме правды

Собственно, выступление перед делегатами Юрия Виталиевича стало «гвоздем программы». Экс-министр МВД и бывший политический узник №2 решил сказать соратникам по оппозиции правду, о которой они сами тактично пытались промолчать.

Во-первых, что проблема Украины не только в том, что у власти находится банда «совков» и «гопников». А в том, что украинцы дают возможность «верхам» воровать миллиарды, чтобы «внизу» самим урвать 100 гривен.

Во-вторых, что строить новую оппозицию необходимо не только с помощью членов партии, а обращать внимание на беспартийных, «слышать людей».

В-третьих, «Батькивщине» нужно избавиться от «генератора тушек» Николая Мартыненко (члена политсовета партии «Фронт перемен»). «Я очень хорошо знаю Николая Мартыненко. И я не являюсь ему врагом. Но в этой ситуации, я считаю, что дальнейшее его пребывание в оппозиции ставит под сомнение всю оппозицию», - заявил Луценко.

В-четвертых, что, если уж съезд «Батькивщины» выдвинул своим кандидатом в президенты экс-премьера Юлию Тимошенко, то в 2015 году не нужно юлить и пытаться найти другого кандидата, если Тимошенко в тюрьме. «Выдвинули ее? Освобождайте! Освобождайте изо всех сил. И это первое задание до того, как говорить о выборах», - подчеркнул он.

Вслед за этим Луценко «обрисовал» для обновленной «Батькивщины» формулу победы на президентских выборах 2015 года. Он напомнил, что удобные спарринг-партнеры для кандидата от власти на выборах автоматически продлевают президентские полномочия Виктора Януковича. «Кандидатом в президенты от оппозиции должен быть человек со стартовым рейтингом в 30%. Этот человек с самого начала должен навязать свои правила. В этом формула победы 2015 года», - уверен Луценко.

Причем, по его словам, такого кандидата должны поддерживать миллионы украинцев, в том числе, беспартийных. «Я не вступил в партию «Батькивщина», так как считаю, что наибольший потенциал борьбы находится сегодня не в оппозиционных партиях, а в формально беспартийном обществе, которое перестало слышать политиков», - сказал экс-министр.

По его мнению, формула успеха для оппозиции проста: нужна четкая программа действий, сплоченная команда, которая не перессорится через два месяца, и единый кандидат.

Остальные спикеры съезда на фоне этого эмоционального выступления сильно померкли. Говорили пафосно, нудно и, благо, недолго. Отдельно стоит упомянуть разве что Арсения Яценюка, который благоразумно не стал вспоминать о своем соратнике Николае Мартыненко, а на критику в адрес «фронтовиков» сказал: «На пути к сегодняшнему дню были мои личные ошибки. Но сила в том, когда ты можешь их, во-первых, признать, во-вторых — больше не допускать», - сказал он.

Семь пунктов резолюции единства

Также участники съезда приняли резолюцию единства, состоящую из семи пунктов.

В первом делегаты потребовали немедленного освобождения лидера оппозиции, председателя партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, ее полной политической и правовой реабилитации.

Во втором поддержали выдвижение Тимошенко кандидатом в президенты на выборах 2015 года.

В третьем призвали все оппозиционные парламентские фракции голосовать за евроинтеграционные законы и способствовать выполнению всех критериев, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, создания зоны свободной торговли и введения безвизового режима для граждан Украины.

В четвертом потребовали отмены всех антинародных решений, принятых нынешней властью, в частности Налогового кодекса, пенсионной и медицинской реформ и т.д..

В пятом поручили провести общенациональное обсуждение Плана действий «Европейская Украина», который будет реализовываться после победы оппозиции на президентских выборах.

В шестом потребовали провести осенью текущего года выборы мэра Киева и Киевсовета, а также вернуть «украденные депутатские мандаты» в тех округах, где оппозиционные кандидаты в народные депутаты были незаконно лишены своей победы.

В седьмом призвали все оппозиционные политические силы к дальнейшему объединение «в борьбе с антиукраинской властью и возвращению Украины на демократический европейский путь развития».

Татьяна Урбанская