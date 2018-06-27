Украинский интерес. Центральноевропейский тренд и приднестровская угроза

Саммит лидеров государств Центральной Европы стал для Виктора Януковича своеобразной компенсацией за сорванную синяками на теле Юлии Тимошенко аналогичную встречу на украинской земле в прошлом году. Глава государства активно демонстрировал приверженность Украины идее европейской интеграции, констатировал отсутствие евроскептиков (Виктор Медведчук и Петр Симоненко, по понятным причинам, не в счет) и подчеркивал, что присоединение нашей страны усилит позиции ЕС. По словам Януковича, в Братиславе он не услышал возражений относительно перспектив евроинтеграции Украины. Это правда, как и то, что главных критиков евроинтеграции Польский президент Бронислав Коморовский подчеркнул, что с Украиной «игра идет по наивысшим ставкам», продолжив исполнять роль адвоката нашей страны. Литовский лидер Даля Грибаускайте, наоборот, постаралась продемонстрировать Януковичу, что для успешного продвижения навстречу Евросоюзу сделано недостаточно, поскольку выполнено не все. Отрадно отмечать, что еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Штефан Фюле в подписании Соглашения об ассоциации с Украиной и парафировании аналогичных документов уверен.

Несколько иначе смотрит на этот документ советник Владимира Путина Сергей Глазьев. Высокопоставленный евразиец назвал «самоубийством» подписание Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, подчеркнув, что при таком сценарии нашей стране не стоит рассчитывать на экономические уступки со стороны Таможенного союза, готовящегося стать Евразийским. Интересно, что и Глазьев, и его шеф Путин, аргументируя причины, по которым для Украины предпочтительнее формат постсоветской интеграции, оперируют не ценностями, а цифрами, жонглируя миллиардами.

Николай Азаров решил не отставать от своих проверенных партнеров по переговорам. Украинский премьер полагает, что Украине будет по силам через 5-10 лет добывать 30 миллиардов кубометров газа, что вкупе с сокращением его потребления приведет к возможности экспортировать «голубое золото». Вот тогда-то и пригодятся возможности украинской ГТС. первую порцию финансов на ее модернизацию от европейских структур министр топлива и энергетики Эдуард Ставицкий рассчитывает получить уже осенью этого года. Заметной ложкой пессимизма в бочке украинских энергетических надежд стало критическая оценка перспектив строительства Украиной LNG-терминала на берегу Черного моря, высказанная турецким послом Мехметом Сардаром. Как известно, позиция Турции в данном вопросе является ключевой, и это может стать препятствием даже для патологически энергичного главы Нацинвестпроекта Влада Каськива.

Если говорить об угрозах, то ползучая активизация приднестровского конфликта, наблюдающаяся в последнее время, может представлять собой серьезную угрозу репутации Украины и ее безопасности. Руководство ПМР, как известно, полностью ориентируется на Москву даже после смены на посту президента Игоря Смирнова Евгением Шевчуком, потому с удовольствием способно сыграть роль рычага для давления на Украину. Цель проста – показать, что нашей стране не удается справиться с одной из основных задач, заявленных на год своего председательствования в ОБСЕ. Официальному Киеву впору предпринимать более активные действия на приднестровском направлении, чтобы убедить Тирасполь не становиться пешкой в чужой геополитической игре. Это потребует известной гибкости и целеустремленности

Важным фактором украинской политики остается Юлия Тимошенко, призвавшая лидеров оппозиционных фракций в ходе вынашиваемой встречи с Януковичем сформировать «дорожную карту» евроинтеграции Украины. Тема сближения с ЕС остается для Юлии Владимировны ключевой и сегодня, когда все более подробно и интенсивно обсуждается тема ее возможного выезда для лечения за рубеж. Рекомендации врачей клиники «Шаритэ» и визит миссии Европарламента в составе Квасьневского и Кокса (оба политика не исключили возможности достижения необходимых договоренностей) могут стать катализатором отъезда Тимошенко.