Одну из голодающих под окнами Азарова забрала скорая (видео)

Об УНИАН этом сообщила другая участница акции протеста.

Голодающей Людмиле Кваско стало плохо после двух дней голодания. Скорая помощь, вызванная к Кабмину, забрала Кваско в больницу №18 г. Киева.

Сегодня в 11:00 работники хлебокомбината №12 города Киева, пикетирующие Кабмин и объявившие бессрочную голодовку обещают зачитать обращение к генпрокурору Украины, Антимонопольному комитету и Кабинету Министров Украины.

Как сообщал УНИАН, 12 июня четыре работницы киевского Хлебокомбината №12 объявили голодовку под стенами Кабинета Министров Украины в знак протеста против возможного закрытия своего предприятия. При закрытии хлебокомбината работу могут потерять более 420 работников.