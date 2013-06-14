Одну из голодающих под окнами Азарова забрала скорая (видео)
08:55, 14 июня 2013Политика
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Скорая помощь забрала в больницу одну из голодающих киевского хлебокомбината, которые проводят голодовку под стенами Кабинета министров.
Об УНИАН этом сообщила другая участница акции протеста.
Голодающей Людмиле Кваско стало плохо после двух дней голодания. Скорая помощь, вызванная к Кабмину, забрала Кваско в больницу №18 г. Киева.
Сегодня в 11:00 работники хлебокомбината №12 города Киева, пикетирующие Кабмин и объявившие бессрочную голодовку обещают зачитать обращение к генпрокурору Украины, Антимонопольному комитету и Кабинету Министров Украины.
Как сообщал УНИАН, 12 июня четыре работницы киевского Хлебокомбината №12 объявили голодовку под стенами Кабинета Министров Украины в знак протеста против возможного закрытия своего предприятия. При закрытии хлебокомбината работу могут потерять более 420 работников.
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