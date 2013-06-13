Перекресток миров или смарт-шоу от «Фокстрот» пройдет в Севастополе и Ялте

В ближайшие выходные жителям и гостям Крыма представится возможность не только восхититься «Миром в миниатюре», как именуют этот живописный полуостров, но и окунуться в Мир комфорта «Фокстрот», чтобы получить хорошее настроение и скидку на смартфон Samsung.

Фокстрот» продолжает свое, давно ставшее популярным, шоу «Смартомания». Это не краш-тест, не зрелищное сумасбродство, а беспроигрышная возможность обзавестись существенной скидкой на новый смартфон Samsung, проявив меткость ловким броском своего старого телефона в корзину.

В эту субботу 15 июня 2013 года смарт-шоу станет прекрасным дополнением к празднованию Дня Города в Севастополе и пройдет в магазине «Фокстрот. Техника для дома», расположенного на ул. Вакуленчука, 29 ТЦ «Муссон». Время проведения мероприятия: 12:00-20:00.

А в воскресенье 16 июня принять участие в мероприятии смогут жители и гости Ялты по адресу: ул. Киевская, 6. Время проведения: 11:00-19:00.

Условия участия в «Смартомании» прозрачны и просты: каждый желающий может выйти на сцену, расположенную рядом с супермаркетом «Фокстрот», и забросить свой старый мобильный телефон в брендированную корзину. В случае попадания, счастливчик гарантированно получает купон со скидкой 30% на покупку нового смартфона Samsung в любом магазине «Фокстрот. Техника для дома». Если участник не попадает в цель, он получает купон со скидкой 15%. Мобильные телефоны не изымаются у игроков, а после броска возвращаются участникам соревнования. Ведь только при наличии старого телефона и купона в магазине выдается скидка. Скидочным купоном можно воспользоваться во всех магазинах «Фокстрот. Техника для дома» до 31 июля 2013 года.

Во время проведения шоу гостей будут развлекать ведущий и Dj. Кроме развлечений, «Смартомания» предлагает каждому гостю детально познакомиться с моделями телефонов, опробовать их функции и убедиться в правильности своего выбора с помощью профессиональных консультантов.

Справка: Торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является лидером* рынка Украины в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники. Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по состоянию на июнь 2013 в Украине насчитывается 226 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 112 областных и районных центрах Украины, при этом их общая торговая площадь составляет более 200 000 кв. м. Согласно рейтингу, составленному аудиторской компанией Deloitte&Touche**, торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» входит в число 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. Объём продаж сети за 2011-12 финансовый год составил более 7.17 миллиардов гривен. С 2010 года торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является членом-участником «Euronics»*** - самой большой закупочной группы электроники и бытовой техники, представленной в 30 странах Европы.

Справка: в июле 2012 года стартовал уникальный проект сети «Фокстрот. Техника для дома» под названием «Смартомания». «Смартомания» - это шанс для каждого потребителя обрести новый смартфон с ощутимой выгодой во всех регионах страны.

1 сентября 2012 года в рамках проекта стартовали смарт-шоу, которые проводятся возле супермаркетов «Фокстрот. Техника для дома». Развлекательные мероприятия, кроме хорошего настроения, приносят участникам скидки на современные смартфоны Samsung.

- Мы наблюдаем ярко выраженную тенденцию замены старых мобильных телефонов потребителями на современные смартфоны. Наш проект направлен на то, чтобы сделать покупку нового устройства не только выгодной, предоставив скидку, но и развлекательной, - прокомментировал менеджер категории «Мобильная связь» торговой сети «Фокстрот. Техника для дома» Александр Величко.

По условиям проекта, каждый желающий может по команде ведущего кинуть свой старый мобильный телефон в урну. При попадании, участнику предоставляется купон со скидкой -30% на смартфоны Samsung. Если участник не попадает в цель, он получает купон со скидкой -15% на смартфоны Samsung. Старый телефон отдается владельцу – скидку в магазине можно получить только при наличии купона и старого телефона до 31 июля в любом супермаркете «Фокстрот. Техника для дома» по всей Украине. Более подробная информация доступна на официальном сайте «Фокстрот» http://www.foxtrot.com.ua/ru/actions/41.

* по данным GFK, 2012