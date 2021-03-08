В состав объединения войдут депутаты от партии "Слуга народа", которые работают в парламенте и местных советах.

В партии «Слуга народа» создают движение «Зе! Женщины» для внедрения политики равенства на национальном и местном уровнях.

Об этом сообщил председатель партии Александр Корниенко.

"В рамках движения «Зе! Женщины» депутаты парламента и местных советов, а также сторонники партии будут работать над усилением политического участия женщин, становлением равных прав и возможностей в Украине и реализацией национальной политики гендерного равенства, в частности правительственной программы «Партнерство Биарриц», инициированной первой леди Украины", - сказал он.

Как сообщила участница движения, народный депутат от «Слуги народа» Марина Бардина, «Зе! Женщины» - это объединение депутаток от партии «Слуга народа», которые работают в парламенте и местных советах, для реализации политики равенства, увеличения женского представительства в политике и воплощения национальной программы гендерного равенства.

Какова ситуация с женщинами в Раде

В парламенте текущего созыва - наибольшее количество женщин за все время независимости Украины - 20,8%.

Также в начале созыва депутаты приняли новый Избирательный кодекс, где предусмотрена гендерная квота на выборах в размере 40%. Так, в каждой пятерке партийного избирательного списка должны быть как мужчины, так и женщины (не менее двух кандидатов каждого пола).

В результате на местных выборах увеличилось количество избранных женщин в местные советы (областные - 28,2%, районные - 33,7%, советы более 10 тысяч избирателей - 32,8%, советы до 10 тысяч избирателей - 41,6%.

Среди местных депутатов «Слуги народа» - 40,3% женщин и 59,7% мужчин.

Кроме того, напоминается, что по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской правительство приняло решение присоединиться к «Партнерству Биарриц» относительно становления равенства мужчин и женщин в различных сферах. Осенью 2020 года Украина стала полноправной участницей этой программы, которую учредили страны G7.

Речь идет о 5 направлениях: развитие инклюзивного публичного пространства, дружественного к семьям с детьми и маломобильным группам населения; обучение принципам равенства мужчин и женщин в семье, карьере, общественно-политической жизни; предотвращение насилия; уменьшение разрыва в оплате труда женщин и мужчин; увеличение возможностей для мужчин заботиться о детях (социальный отпуск для папы).

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Автор: Виктория Токарева