Навстречу встрече

Еще в прошлую пятницу спикер Рыбак, в который раз убедившейся в нервном и некомфортном характере своей работы, особенно при заблокированной трибуне, пообещал предложить Януковичу провести встречу с лидерами фракций. В понедельник выяснилось, что у Рыбака клюнуло. По сообщению парламентской пресс-службы, Янукович согласился на такую встречу, чтобы обсудить ситуацию в парламенте, назвал ее важной и выразил готовность внести изменения в свой график.



Вторым вопросом значились критическое состояние экономики и зашкаливающая коррупция, третьим – требование прекратить шантаж и скупку оппозиционных депутатов. О формате встречи оппозиционеры обещали еще подумать. Любой день их устраивал, кроме сегодняшнего. На 13 июня у оппозиции в Николаеве запланирована акция «Вставай, Украина!». К тому же Кличко потребовал, чтобы встреча носила открытый характер. То же требование озвучила Юлия Тимошенко, которая, кстати, призывала отказаться от упомянутой акции еще в мае месяце.В тот же день оппозиционные лидеры откликнулись в том духе, что желали бы встретиться с президентом не просто так, а на своих условиях и со своей повесткой дня. Впрочем, это и так было понятно. Яценюк предложил обсудить три вопроса. Первый – выполнение условий для соглашения с ЕС, к которым отнес освобождение Тимошенко, назначение выборов в пяти проблемных округах и в Киеве на 27 октября текущего года и внесение в парламент нового закона о прокуратуре.

Перчатка брошена и даже поднята, но условия поединка, как видим, все еще обсуждаются. Та же открытость встречи – понятие растяжимое. Сейчас идут разговоры о том, что на ней будут присутствовать журналисты. То есть источником информации о ней будет не только президентская пресс-служба, пресс-службы участников и их заявления на камеру по горячим следам, но и тексты работников пера или даже фрагменты видео в новостных выпусках.

Разница эта несущественна. Провластные журналисты осветят мероприятие в ключе, выгодном власти, а оппозиционные – в выгодном оппозиции. Стоит также обратить внимание, как условия сегодняшней встречи отличаются от тех, которые оппозиция выдвигала в прошлый раз.

Ожидания и реальность

Было это в начале марта, а сама встреча с лидерами фракций была невнятно анонсирована на средину месяца, но так и не состоялась. Тогда оппозиционеры настаивали на том, чтобы рандеву проходило без лидеров парламентских регионалов и коммунистов Ефремова и Симоненко; только они втроем и Янукович. Другим условием было, чтобы мероприятие транслировалось в прямом эфире. Сейчас речь идет об участии глав всех фракций и о присутствии журналистов.

Это существенные уступки, особенно если учесть, зачем нужно оппозиционным лидерам провести какое-то время в компании с президентом. Что они, в самом деле, Януковича не видели? Или соскучились сильно? Нет конечно. Такие мероприятия организуются, чтобы не на других посмотреть, а себя показать. И не столько собеседнику, сколько своим избирателям. А избиратели у них разные, отсюда и разнобой в желаниях.

Оппозиционные вожди хотели бы выглядеть сильными и несгибаемыми победителями, презрительно диктующими условия капитуляции напуганному тирану, давая ему возможность замолить хотя бы отдельные мелкие грешки, пока справедливость не будет окончательно утверждена их объединенными усилиями. Януковичу же выгодно предстать мудрым и немногословным государственным деятелем, свысока поглядывая на увлекшихся бессмысленной грызней политических карликов и разруливая угрожающие стране ситуации, которые те сами создали, не будучи способны справится с ними ввиду клинического идиотизма и абсолютной некомпетентности.

В результате, если историческое событие таки произойдет и будет фрагментарно явлено политически озабоченным телезрителям и блоголайкателям, мы будем иметь довольно невыразительную картинку, которую комментаторы обеих сторон попытаются выдать за декорации очередной великой победы своего лагеря. О том, какие впечатления после них вынесут сами участники, можно только гадать.

Как это делали при Ющенко

Впрочем, можно и не гадать, а основывать свои предположения на событиях недавнего прошлого. Благо, президентство Ющенко дает обильный материал на эту тему. В Верховной раде предыдущий президент появляться любил не больше нынешнего, хотя от здания президентской администрации до здания парламента за несколько минут можно добраться быстрым шагом. И не любил тоже из-за весьма холодного приема, который ему всегда готовы были оказать оппозиционеры. Доходило до совсем уж анекдотических случаев, когда темно-синий шитый золотом президентский штандарт вносили в сессионный зал и церемониально укрепляли над предназначенным высокой особе креслом, а потом вдруг снимали и увозили, а кортеж Ющенко поворачивал с улицы Грушевского обратно на Банковую с полдороги.

А вот за круглым столом с лидерами парламентских фракций президент провел довольно много часов. Эти встречи нередко носили спонтанный и отчасти вынужденный характер. В частности действующая на тот момент редакция Конституции требовала обязательных консультаций с главами фракций перед роспуском парламента, а глава государства пытался пользоваться этим приемом довольно часто. Да и вопросы формирования правительства решались фракциями большинства. Президент, будучи вписан в партийные расклады, принимал самое живое участие в политических торгах на эту тему.

Нередко встречи отменялись, переносились, игнорировались. Впечатления после них участники выносили разные. Порой настолько разные, что закрадывалось сомнение, - действительно ли они присутствовали на одном и том же мероприятии. Взять, например, встречу, имевшую место 9 октября 2008 года. Накануне Ющенко выступил с телеобращением к нации, в котором объявил, что принял решение о роспуске парламента.

Встреча, по словам пресс-секретаря президента Ирины Ванниковой, удалась. Выступления были конструктивными, а все участники высказались за роспуск и проведение досрочных выборов. А что же сами участники? Блок Юлии Тимошенко опроверг президентскую пресс-службу и объявил, что выступал против досрочных выборов и сделает все, чтобы они не состоялись. Петр Симоненко сообщил, что обмена мнениями вообще не было, со стороны президента имело место только требование выделить деньги на новые выборы. Также лидер коммунистов доверительно поделился с журналистами мнением, что Ющенко неспособен руководить страной, и его нужно отстранить от власти. Представлявший на мероприятии регионалов Александр Лавринович посетовал, что увы, как ни жаль, переубедить президента не удалось и уже не удастся. Впрочем, оппоненты сочли эти сетования лицемерными.

Еще одна закономерность с тех времен прослеживается и сейчас. Тогда встречи президента с лидерами фракций тоже нередко были спровоцированы долгим блокированием трибуны то одной, то другой политической силой. Докричаться до президентского уха с помощью таких методов пыталась оппозиция. Ющенко, недовольный всевластием коалиционных премьер-министров, иногда прислушивался, а иногда и сам дирижировал. Оппозиция устами лидеров БЮТ и НСНУ заявляла, что в парламенте кризис, а в стране и подавно, что правящая коалиция нелегитимна или вообще не имеет большинства голосов. Большинство устами премьера Януковича и спикера Мороза парировало, что парламент работает, правительство тоже, и лучше бы им не мешать. Или оппозиция устами лидеров ПР и КПУ заявляла, что в парламенте кризис, а в стране и подавно, что коалиция нелегитимна или вообще не имеет большинства голосов. А большинство устами премьера Тимошенко и спикера Яценюка парировало, что парламент работает, правительство тоже, и лучше бы им не мешать. И так несколько раз…

Лихой и сомнительный перескок на предыдущую конституционную модель усложнил процедуру роспуска парламента и снизил вероятность подобных встреч. Но что на них и после них можно услышать, мы все равно более-менее себе представляем.

Игорь Гридасов