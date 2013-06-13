17 июня (понедельник) 2013 года в 12:00

в Институте Горшенина

состоится круглый стол

«УКРАИНА - ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПИРАТ №1 В МИРЕ. ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Каковы причины признания Украины пиратом №1? Каковы последствия?

2. Чем грозит отечественному малому и среднему бизнесу отмена американской программы поддержки экономического роста развивающихся стран в отношении Украины?

3. Чьи интересы в Украине страдают от информационного пиратства?

4. Чем ответит Украина? Каких инициатив ждать от законодателей? Какие санкции грозят пиратам?

5. Ждать ли увеличения потока инвестиций в Украину, если государство справится с пиратством?

Участники круглого стола:

1. ДМИТРИЙ ШИМКИВ – генеральный директор компании «Майкрософт Украина»

2. НИКОЛАЙ КОВИНЯ – председатель Государственной службы интеллектуальной собственности Украины;

3. АНДРЕЙ КОЛОДЮК – управляющий партнер AVentures Capital, автор и основатель Divan.tv;

4. АЛЕКСАНДР ОХРИМЕНКО – президент Украинского аналитического центра

5. ЮРИЙ ОМЕЛЬЧЕНКО – глава комитета ассоциации производителей программного обеспечения BSA

Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии и об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)