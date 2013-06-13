Круглый стол «Украина - интеллектуальный пират №1 в мире. Причины и последствия»
17 июня (понедельник) 2013 года в 12:00
в Институте Горшенина
состоится круглый стол
«УКРАИНА - ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПИРАТ №1 В МИРЕ. ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ»
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Каковы причины признания Украины пиратом №1? Каковы последствия?
2. Чем грозит отечественному малому и среднему бизнесу отмена американской программы поддержки экономического роста развивающихся стран в отношении Украины?
3. Чьи интересы в Украине страдают от информационного пиратства?
4. Чем ответит Украина? Каких инициатив ждать от законодателей? Какие санкции грозят пиратам?
5. Ждать ли увеличения потока инвестиций в Украину, если государство справится с пиратством?
Участники круглого стола:
1. ДМИТРИЙ ШИМКИВ – генеральный директор компании «Майкрософт Украина»
2. НИКОЛАЙ КОВИНЯ – председатель Государственной службы интеллектуальной собственности Украины;
3. АНДРЕЙ КОЛОДЮК – управляющий партнер AVentures Capital, автор и основатель Divan.tv;
4. АЛЕКСАНДР ОХРИМЕНКО – президент Украинского аналитического центра
5. ЮРИЙ ОМЕЛЬЧЕНКО – глава комитета ассоциации производителей программного обеспечения BSA
Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях о данном мероприятии и об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.
АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)