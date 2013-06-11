Кличко считает, что Янукович не желает встречаться с оппозицией

Об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя по просьбе УНИАН сегодняшнее предложение Януковича о необходимости проведения внеочередного заседания ВР.

“У меня такое впечатление, что Президент Украины не хочет ни встречаться, не хочет отчитываться (речь идет о послании Президента к ВР - УНИАН), а хочет любым образом проводить, то ли в зале парламента, то ли вне парламента, где-то на Банковой, где-то в подворотне, где угодно, проводить решения, которые нужны ему”, - подчеркнул Кличко.

Он выразил убеждение, что все решения парламента должны приниматься “конституционным путем в стенах парламента”.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июня, Янукович призвал депутатов провести внеочередную сессию парламента, чтобы принять необходимые для страны законы.

“Наша позиция принципиальна. Если будет дальше продолжаться блокирование парламента, нужно проводить внеочередную сессию и принимать решения. Мы это делаем ради людей”, - сказал Янукович на заседании Комитета по экономическим реформам.