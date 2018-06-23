Узкие места широкой коалиции

КОНСУЛЬТАЦИИ И ПЕРЕГОВОРЫ

Публично подтвержденные переговоры, или же, консультации “Нашей Украины” с Партией регионов начались странным образом.

Формальный “развод” от БЮТ и СПУ получен не был. Вместо объявления о своей оппозиционности Юлия Тимошенко, в частности, сообщила, что из переговоров ее блок не выходит, ответственность, мол, не позволяет. СПУ, в свою очередь, хоть и сменила один ультиматум на другой, но также об окончательном финале переговоров не объявила.

Решение же политсовета блока “Наша Украина” по поводу перехода в новый формат оставило многих разночтений. И вообще заседание политсовета “Нашей Украины”, которое решит, быть или не быть коалиции с ПР, соберется только вечером понедельника...

Плюс заявление Президента Ющенко о том, что он остается сторонником “помаранчевой” коалиции.

Естественно, что на таком фоне всевозможные слухи и басни из “недр” переговорного процесса вызывали бы наибольшее любопытство. Поэтому удивительно то, что Тимошенко, которой и карты в руки, в особенности если у нее море сторонников и лазутчиков в “Нашей Украине”, - так ничего путного о реальных договоренностях между НУ и ПР не сообщила.

Только то, что, мол, сам Президент лично руководит процессом, но до сих пор не решил, чего хочет. Точно так когда-то рассказывали, как Кучма выдвигал Януковича кандидатом в Президенты... По-видимому, эту аналогию госпожа Юля, начав свою президентскую кампанию, и желает заложить в фундамент наступления на Ющенко.

В то же время эта “президентская кампания” Тимошенко сразу переключает внимание от реальных текущих переговоров. В частности, гораздо более неожиданным из ее уст было бы сообщение о том, что должность министра топлива и энергетики или соответствующего вице-премьера решено отдать, например, господину Клюеву, а председателем НАК “Нефтегаз” назначить, скажем, господина Гайдука. Или наоборот ...

Это, наверное, произвело бы на публику более сильное впечатление, чем “угрозы” Тимошенко принять участие в президентских выборах 2009 года, до которых, к сожалению, значительная часть ее теперешних наиболее пылких сторонников может и не дожить. И из-за возраста, и из-за ужасных социально-экономических условий, которые якобы создаст им ожидаемая “широкая коалиция”...

Очевидно, именно потому, что со своим заданием мешать созданию “противоестественной коалиции” БЮТ не справляется, а напротив, вместе с лидерами СПУ еще и ускоряет этот процесс, - извлекать на публику информацию взялся... Петр Порошенко. Именно тот, кого БЮТ больше всего обвинял в связках с “регионалами”, начал ссору с одним из “спикеров” ПР Евгением Кушнарьовим.

Метод он, Известно, избрал провокационный, заявив, что “Наша Украина” в новом формате будет требовать для себя только должность премьер-министра. Понятно, что после многократных утверждений, что в любом формате коалиции должны быть отражены результаты выборов, - заявление это просто наглое.

Господин Кушнарев, вместо того, чтобы спокойно напомнить Порошенко, что тот забывает требования Президента, - таки поддался на провокацию. Он выдал целую тираду о том, что, мол, на попытки “Нашей Украины” повторять переговорное шоу у ПР есть неопровержимый аргумент: межфракционное большинство...

ШИРОКАЯ КОАЛИЦИЯ ПРОТИВ МЕЖФРАКЦИОННОГО БОЛЬШИНСТВА

Подходящее напоминание. Которое, кстати, дает возможность понять, откуда 14 июня взялся тот “новый формат” коалиционных переговоров. Кроме, Известно, усилий, приложенных к этому в предыдущем формате со стороны СПУ и БЮТ.

Следовательно, 14 июня состоялся финальный “разброд” среди помаранчевых, который отбив у Партии регионов желание немедленно вместе с КПУ и СПУ или теми 25-ю упомянутыми госпожой Богатыревой “предателями” из других фракций образовать свое межфракционное большинство и перейти к решению вопроса о спикере. Партия регионов понадеялась на то, что задействовать этот механизм она сумеет в любой момент, а сначала лучше попробовать договориться.

Пострадали от этого решения, прежде всего, коммунисты, которым так и не выпал случай поиграть в избрание председателя Верховной Рады. В то же время не сыграли в эту игру ни социалисты, ни до сих пор неизвестные лица из “списка Богатыревой”. То ли не осмелились сразу портить свое политическое лицо, то ли решили, как и ПР, что всегда успеют это сделать, когда не останется другого варианта...

В целом такие штуки, по крайней мере, при Кучме, назывались грубым словом “развод”. Но так или иначе, а 14 июня ценой громкого скандала среди “коалиции трех” была устранена угроза фактического создания “протокоалиции” ПР – ПУ – СПУ или чего-то подобного, “антикризисного”... Перерыв же в заседаниях ВР, взятый теперь уже при поддержке Партии регионов, также не вызывал лишних сетований со стороны БЮТ, СПУ и КПУ. Формально им без коалиции действительно нечего делать, а в сущности...

НЕ ПРЕДАВАЙ... КОГО?

В сущности, только теперь началось самое интересное: согласование программных принципов двух политических антагонистов, чьи разногласия касаются практически тех же вопросов - о языке, НАТО, СОТ и ЄЕП, что и между НУ и СПУ, но, вместо социальной ориентации, отягощается бизнес-конкуренцией.

В конце концов, это последнее, что Симоненко, Тимошенко и Винский с Морозом, избегая наименьшей конкретизации, дружно клеймили как общность олигархических интересов, - в настоящее время имеет шанс обстоятельно раскрыться широкой публике. Поделят ли только между собой НУ и ПР рынок газа, остатки стратегических объектов приватизации как то “Укртелеком”, железная дорога, ВПК и тому подобное, а также землю и недра, или что-нибудь оставят иностранным инвесторам, прежде всего России... Будут ли “дерибанить” только остатки, или все же не удержатся от того, ТОЛЬКО БЫ потрусить аутсайдеров и будущих оппозиционеров...

Ну и, Известно, как пропишут, ТОЛЬКО БЫ не слишком травмировать своих избирателей, те громкие разногласия о языке и НАТО, ЄЕП и федерализме: что-то новое выдумают или воспользуются наработками “троицы”?

Все это должно было бы быть озвучено предварительно, еще до подписания любого коалиционного соглашения, как было хотя бы частично озвучено на первом этапе переговоров в формате “троицы”. Это – ТОЛЬКО БЫ удовлетворить требование о демократичности и прозрачности коалиции. Не для внутреннего потребления, Известно, потому что электорат будет оценивать результаты коалиции еще очень не скоро. А для внешних партнеров Украины, с которыми вроде бы мы будем продолжать интегрироваться хотя бы и в “компромиссной” форме.

А вот относительно стабильности коалиции, то здесь у “Нашей Украины” с Партией регионов та же проблема, что и с БЮТ: в случае утверждения программы правительства во главе с Януковичем – наступает год полной неприкосновенности. То есть пишите-пишите любые программы, вы нам не мешаете... Стабильность полная. И точно как в Юлином случае – нет таких рычагов сдерживаний и противовесов в Конституции, которые бы заставили эффективно действовать сдерживания и противовесы коалиционные. Следовательно, “Наша Украина” ответственность с Партией регионов таки разделит, но разделит ли реальные материальные дивиденды от такой власти, – никаких гарантий.

В то же время в коалиционном соглашении с ПР должен быть один обязательный пункт, на котором и для “троицы” настаивал Ющенко: о возобновлении деятельности Конституционного Суда. Несколько странно, но в последнем своем радиообращении Ющенко о нем вспомнил, а вот в самом последнем заявлении для прессы - нет. По-видимому, очень волновался.

Но именно Конституционный суд в любом случае не может выпасть из соглашения о коалиции любого формата, хотя бы потому, что именно он должен вычистить все те “авгиевы конюшни” правового поля, где в последнее время так широко “повалялись” контролируемые ПР местные советы. По крайней мере, “Наша Украина”, в отличие от Президента, забыть это требование не должна. А если и она забудет – напомнить ей должна кандидат в президенты Тимошенко. Тем более, что ей это уже опять будет выгодно, как никому другому.

Что же касается опасений Партии регионов по поводу ревизии конституционной реформы, - то, может, Янукович как премьер будет настолько успешен, что Ющенко в случае отмены реформы не освободит его, а даст ему возможность поконкурувать за возвращенные Президенту полномочия с госпожой Тимошенко...

Вот, собственно, небольшой перечень вопросов, которые должны быть решены в процессе консультаций до 20 июня, ТОЛЬКО БЫ тем депутатам, которых Янукович уже посчитал как подписантов коалиционного соглашения, было куда поставить автографы.

Если же возникнут проблемы и коалиция при участии ПР таки не будет провозглашена даже 20 июня, - то действительно, из сейфов могут появиться на свет списки “межфракционного большинства”. И спикер может быть избран. Теперь уже не важно, кто именно...

ТОЛЬКО БЫ НЕ ПОЗДНО...

Сроки создания парламентской коалиции, как справедливо заметила госпожа Богатырева, истекают уже 24, а то и 23 июня. Право Президента распускать парламент существует. И хотя сам он “угрожал”, что этого не произойдет, но, похоже, ему немногие поверили. В особенности в “Нашей Украине”, откуда раздаются предостережения или просьбы не играться в комитеты, чтобы их не разгоняли вместе со всей ВР...

Собственно, уже втянувшись в публично объявленные переговоры с прежними врагами и тем скомпрометировав себя перед избирателями, Партия регионов в настоящее время имеет очень простую альтернативу: либо выйти из этих переговоров прямо на преждевременные выборы с подмоченной репутацией, либо идти на все возможные уступки “Нашей Украине”, оставив избирателям просто наблюдать за обоюдной “изменой” несколько последующих лет.

У “Нашей Украины” ситуация вроде та же, но с нюансами. В случае досрочных выборов она все же может рассчитывать на определенную реабилитацию со стороны Майдана, ведь сделала все возможное для “помаранчевой коалиции”, но получила “нож в спину” от БЮТ и СПУ. И, попробовав спасти парламент вынужденными переговорами с ПР, не уступит ни один государственнический принцип, и таким образом, в роли жертвы собственных принципов, отдаст себя на суд избирателей.

Вместо этого БЮТ, СПУ и КПУ, не побыв и дня в настоящей оппозиции, которая так красиво поддерживает рейтинги, рискуют остаться на досрочных выборах с носом. Естественно, каждый со своим. В частности, БЮТ, только что превратившись в “левоцентристскую” силу и успев изменить лозунг “Справедливость есть” на “Надежда есть”, - может перехватить электорат не столько у “Нашей Украины”, сколько у СПУ. В особенности если делать ставку на повышение цен и тарифов...

Социалисты же, в свою очередь, с нереализованной “золотой акцией” и нагрузкой в виде чуть ли не полфракции (по подсчетам Винского) предателей-прагматиков, - вообще способные пойти следом за теперешними аутсайдерами. Разве что коммунисты воспроизведут результат марта 2006 года: электорат у них уже только “ядерный”, лишних движений они не делали...

Добавить к этому, что деньгами, по-видимому, в этой кампании никто разбрасываться не сможет, а общая усталость граждан от “коалиционного процесса” обеспечит самую низкую явку, то есть последнюю активность самых преданданных... Таким образом “коалиционирование” станет общим для всех “рекламным роликом”.

Никакого смысла в таком развитии событий нет. Поэтому, по-видимому, более логично будет выглядеть, если после 20 июня троица быстренько возобновит “коалицию демократических сил”, а не будет мучаться лишними ультиматумами, и уж подавно – абсолютно бесперспективными “межфракционными большинствами”.

В особенности учитывая, что все без исключения программные основы коалиционного соглашения между помаранчевыми, бело-красными и малиновыми якобы согласовано.

Ирина Погорелова