Вехи недели. Парламент в ступоре, Тимошенко в раздумьях, Луценко в запасе

Блокирование работы парламента становится бичом для законодателей седьмого созыва. Они оказываются неспособными решить насущные проблемы страны и избирателя, при этом сознательно жертвуя рейтингом популярности Верховной Рады. «Регионалы», по всем признакам – подстегиваемые энергичным Сергеем Арбузовым, обещают подвиги эффективного законотворчества на выездных заседаниях, где собираются голосовать за внесенные Кабинетом Министров законопроекты. Кому выгодно, чтобы нормативная база страны даже минимально состояла из документов ограниченной легитимности – вопрос риторический.

Оппозиция, тем временем, напоминает капризную столичную барышню, засидевшуюся на выданье. То ее лидеры требуют Виктора Януковича с отчетом (читай – с вступительным словом президентского послания). И никого не волнует, что президент на момент требований отбыл в Сербию, а само послание напоминает дайджест предвыборных обещаний оппозиционеров с учетом евроинтеграционной направленности Украины. То наотрез отказываются от проведения парламентских выборов в конце августа, настаивая на их назначении на 27 октября. Честно говоря, пятью одномандатными округами власть и оппозиция жонглируют так, что у обывателей-избирателей аж дух захватывает. Причина понятна: проведение довыборов в них – среди обязательств перед ЕС, а пополнять ряды противников евроинтеграции ни соратники, ни оппоненты Януковича не спешат. Вопрос киевских выборов остается открытым, на улицах столицы разворачиваются негативные кампании против потенциальных фаворитов, да председатель КГГА Александр Попов без устали напоминает о себе в муниципальных СМИ.

Виталий Кличко, похоже, прислушался к пожеланиям Юлии Тимошенко, и на акцию «Вставай, Украина» в Хмельницкий не приехал. Арсений Яценюк по понятным причинам «встает» без настроения: еще двое «батькивщиновцев» выбрали внефракционное «болото», нанеся удар по авторитету Арсения Петровича. Тот заметно нервничает, утверждая, что на развал крупнейшей оппозиционной фракции власть выделила 100 миллионов долларов, и намекая, что и до «УДАРа» со «Свободой» еще доберутся мастера делать предложения, от которых оппозиционному депутату трудно отказаться. Яценюк с нетерпением ждет ближайших выходных, чтобы стать главой политсовета (читай – оперативным управляющим) партии «Батькивщина».

Однако с этим избранием не все так просто, как бы ни убеждали Яценюка в обратном. Манера управления фракцией и общения с соратниками, избранная Арсением Петровичем в ходе упражнений по политической брутальности, вызывает отторжение у многих ветеранов «Батькивщины». Те использовали в качестве последнего аргумента открытое письмо к Юлии Тимошенко, и есть основания полагать, что та его получила. Теперь Юлии Владимировне предстоит не только выдать указания о путях развития своей партии, продемонстрировав их достоверность, но и определиться, согласна ли она выехать для лечения за рубеж. От этого решения во многом будет зависеть вероятность подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Успевший поправить здоровье за рубежом Юрий Луценко демонстрирует готовность вернуться к активной политической деятельности. Юрий Витальевич призвал завершить акцию «Вставай, Украина» и отметил, что оппозиции для победы на президентских выборах необходим единый кандидат с 30-процентным рейтингом. Но прислушиваться к советам более опытного политика противники Виктора Януковича не спешат, предпочитая развернуть информационную кампанию вокруг необходимости заменить уходящего на пенсию председателя Центризбиркома Владимира Шаповала. Напомню, что в следующем году завершатся полномочия 13 из 15 членов Центральной избирательной комиссии, поэтому сегодняшнюю суету вокруг ЦИК можно назвать разведкой боем.

Евгений Магда