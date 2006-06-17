ЮЖД запустила новый поезд повышенной комфортности ”Южный экспресс”

Южная железная дорога запустила дневной ускоренный пассажирский поезд повышенной комфортности Харьков - Симферополь "Южный экспресс".

Об этом сегодня сообщила пресс-служба ЮЖД.

По данным пресс-службы, "Южный экспресс" имеет обновленный состав, в котором пассажирские вагоны заменены на новые – производства Крюковского вагоностроительного завода.

Всего в состав входят 8 вагонов, из которых 2 купейных, 4 вагона первого класса, вагон-ресторан. Каждое купе первого класса оборудовано двумя жидкокристаллическими телевизорами, индивидуальными радиоточками. В вагонах второго класса установлены мягкие кресла, дополнительные багажные полки, индивидуальные светильники, телевизоры. Все вагоны оснащены микроволновыми печами и холодильниками, что позволяет проводникам обеспечить пассажиров горячими и холодными закусками, кондитерскими изделиями, холодными напитками.

Особой «изюминкой» поезда является двухэтажный вагон-автомобилевоз, оборудованный автоматической системой перемещения автомобилей, значительно облегчающий их погрузку и выгрузку.

Кроме того, отмечает пресс-служба ЮЖД, "Южный экспресс" сезона-2006 имеет свое уникальное "лицо" – бригаду проводников, состоящую из студенток Украинской государственной академии железнодорожного транспорта третьего-четвертого курсов обучения.

"Южный экспресс" отправляется со станции «Харьков-Пассажирский» в 6.10 и прибывает в столицу Крыма в 13.43. С 14 по 30 июня и со 2 по 30 сентября "Южный экспресс" будет курсировать по четным числам, а с 1 июля по 31 августа - ежедневно.

Ранее ЮЖД запустила дневные ускоренные пассажирские поезда повышенной комфортности “Кременчуг-Киев”, “Кременчуг-Харьков”, “Харьков-Киев” и др.