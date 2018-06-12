Выборы мэра в Москве и Киеве: сходства и отличия

Сколько бы ни было сильно убеждение, что Украина — не Россия, как-то так сложилось, что Киев постоянно пытается собезъянничать Белокаменную. В большинстве своем, это вызывает негативные отклики в обществе. Но одно из последних событий — почти мгновенное назначение выборов мэра столицы России — пожалуй, стоило бы повторить и у нас: киевляне такое решение только поприветствуют. УНИАН попытался сравнить ситуацию с выборами столичного градоначальника в Киеве и Москве, а также найти сходства и отличия.

Несколько лет назад украинцы (и киевляне, в частности) смотрели на москвичей с жалостью и сочувствием. Мол, как же это: мегаполис, столица огромного государства, а проголосовать за собственного мэра не может. Градоначальника Белокаменной назначает президент Российской Федерации, а не выбирают жители Москвы. В 2010-м, когда президент Украины Виктор Янукович назначил главой Киевской городской администрации Александра Попова, никто из жителей Матери городов Русских не мог себе представить, что через три года в украинской столице фактически будет то же самое.

Формально, у Киева оставался избранный горожанами мэр. Но его полномочия, как известно, не шли ни в какое сравнение с полномочиями настоящего начальника города — главы КГГА. Выполняя роль «английской королевы», Леонид Черновецкий «ударился» в демонстрацию своих спортивных достижений, распространением собственных сочинений «Как стать миллионером», параллельно ведя «концертную» деятельность и проводя с Киевсоветом дерибан столичной земли. Александр Попов наращивал «мускулы», открывая новые станции метро и транспортные развязки, постепенно увеличивая свою узнаваемость и где-то даже популярность.

Таким образом, когда Черновецкий скоропостижно отправился в отставку по собственному желанию, Киев почти не заметил потери «бойца». Тем более, своим уходом Леня-Космос также подготовил почву для избрания новым мэром именно Попова. Так, по словам Черновецкого, новым градоначальником Киева должен стать не популист, а деловой человек, которому доверяют горожане. «Я ушел в отставку, чтобы приблизить выборы. И я не буду принимать в них участие», - пояснил он тогда.

Впрочем, новые выборы мэра Киева, которые, по идее, должны были состояться через два месяца после отставки Черновецкого, не устраивали Банковую. Не была к ним готова и оппозиция. Провести голосование мешало все: Евро-2012, отсутствие уверенности в безоговорочной победе Попова и наличия другого кандидата (как от одной, так и от другой стороны), а также уголовное дело против экс-премьера Юлии Тимошенко. Поэтому выборы, назначить дату которых должна была Верховная Рада, с молчаливого согласия всех заинтересованных лиц были отложены на неопределенное время.

Сегодня ситуация несколько изменилась, в первую очередь, из-за истечения полномочий Киевсовета. Но, будем откровенны, если бы в СМИ регулярно не поднималась и тема выборов столичного градоначальника, некоторые киевляне продолжали бы думать, что мэр города — Александр Попов, которого они «выбрали» сами.

В Белокаменной решили снова поиграть в демократию

Тем временем, в Москве также поменялись «правила игры». Если с середины двухтысячных кандидатура столичного градоначальника утверждалась указом президента страны, то летом 2012 года, не без участия в этом Сергея Собянина, Московская городская дума приняла новый закон о выборах мэра, возвращающий процедуру прямого голосования и меняющий порядок выборов в городской парламент. В частности, документ предусматривает, что мэр будет избираться сроком на пять лет «на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании». Кроме того, градоначальник российской столицы не сможет занимать пост более двух сроков подряд. А кандидат в мэры Москвы может выдвигаться политической партией или ее региональным отделением, а также быть самовыдвижением.

Собственно, последний пункт «продавливал» в законе именно Сергей Собянин (в первой редакции документа возможность самовыдвижения кандидатов исключалась). И сегодня настойчивость мэра стала понятна: он будет участвовать в досрочных выборах московского градоначальника не как представитель «Единой России», а как самовыдвиженец.

Кроме того, при принятии закона, он предложил снизить порог «муниципального фильтра» с 10% до 6%. (Тут следует сделать небольшое отступление, и пояснить: в России, чтобы стать кандидатом в мэры Москвы или губернаторы какого-нибудь региона, необходимо получить предварительное одобрение муниципальных депутатов, столица РФ поделена на 146 муниципалитетов). То есть, теперь для регистрации кандидата в мэры требуется согласие лишь 6% муниципальных депутатов в не менее, чем в двух третях муниципалитетов региона. Впрочем, эта, казалось бы вполне демократическая норма, не так проста.

Итак, в Москве существует 146 муниципалитетов, в которых работает 1817 муниципальных депутатов. То есть, по факту, кандидату на пост мэра необходимо собрать не менее ста десяти подписей в не менее чем ста десяти муниципалитетах. Учитывая, что среди муниципальных депутатов более 65% - самовыдвиженцы, собрать такое количество подписей в поддержку кандидату вполне по силам. Но это – только на первый взгляд.

Дело в том, что после акций протеста 2011-2012 годов, «Единая Россия» на местных выборах в марте прошлого года не выдвигала кандидатов от своей партии — провластные претенденты на пост муниципальных депутатов шли самовыдвиженцами.

Таким образом, на сегодняшний день, полностью независимых от власти депутатов в некоторых муниципалитетах насчитывается аж по одному. В некоторых – двое-трое. А власть так или иначе контролирует более 64% московских депутатов (почти 1200 человек). И станут ли они отдавать свои подписи в поддержку оппозиционных кандидатов на пост мэра? Риторический вопрос.

Эта норма, главным образом, «бьет» по одиозному кумиру Болотной площади Алексею Навальному, который при всем желании и возможности (если против него не начнутся новые уголовные дела), не сможет за короткий избирательный период провести переговоры с муниципальными депутатами для своей поддержки.

Еще одна норма нового закона о выборах мэра в Москве (о запрете кандидатам на такие должности иметь иностранные активы и счета), снимает возможность участия в избирательной гонке миллиардера Михаила Прохорова.

Сходства и отличия выборов мэра Москвы и мэра Киева

Таким образом, между Киевом и Москвой существуют определенные различия.

Первое — само по себе проведение досрочных выборов столичного градоначальника. 5 июня текущего года президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку мэра Москвы Сергея Собянина, а уже 7 июня Мосгордума назначила досрочные выборы градоначальника на 8 сентября 2013 года. Экс-мэр Киева Леонид Черновецкий ушел в отставку в мае 2012 года. Верховная Рада не назначила дату выборов до сих пор.

Второе — успех действующего мэра Москвы Сергея Собянина в сентябре не вызывает у Кремля никаких сомнений. В Киеве же популярность кандидата от власти — Александра Попова — далеко не очевидна.

Третье — украинской оппозиции явных «палок в колеса» (если не считать затягивания с назначением даты выборов в парламенте) никто не ставит.

И, четвертое — если в Киеве следует ожидать прямого подкупа избирателей и «засевания» горожан проднаборами, то в Москве в этом не будет необходимости: Собянин не вызывает у горожан такого отторжения, как его киевский «коллега». Кроме того, усредненный показатель уровня жизни в Москве существенно выше, чем в Киеве, и потому эффективность таких «засеваний» - куда ниже.

В чем же схожесть киевской и московской ситуаций с выборами мэров?

Главным образом, в вялой оппозиции. Ни в Украине, ни в России меньшевики не способны организоваться и выдвинуть единого кандидата. В Москве о своем намерении участвовать в выборах мэра уже заявили партия Михаила Прохорова «Гражданская платформа», находящийся под арестом координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, оппозиционер Алексей Навальный, лидер «Яблока» Сергей Митрохин и лидер трэш-метал группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий. В Киеве побороться за кресло мэра в пику власти выразили готовность народные депутаты – Петр Порошенко, Николай Катеринчук и Олег Ляшко. И в том, и в другом случае такое многообразие оппозиционных претендентов повышает шансы на победу от любого провластного кандидата, владеющего админресурсом.

Еще одно подобие: в Кремле и на Банковой не готовы отдать власть в столицах обществу. Особенно, учитывая растущее недовольство граждан из-за экономической ситуации в РФ и Украине, а также высокую вероятность появления все новых и новых протестных движений осенью. Поэтому на центральном уровне все заинтересованы, чтобы Киев и Москва оставались в руках декоративной, бутафорской власти.

Третье – и Сергей Собянин (занимая должность исполняющего обязанности градоначальника Москвы до даты голосования), и Александр Попов (занимая должность главы исполнительной ветви власти города) имеют в своем распоряжении неограниченный административный ресурс и возможность проводить свою пиар-кампанию в ключевых СМИ за бюджетный счет.

При этом оба пытаются максимально абстрагироваться от своей партийной принадлежности. Собянин собирается участвовать в выборах как самовыдвиженец, а не как кандидат от «Единой России». Попов, в большей степени, пытается позиционировать себя не как представитель Партии регионов, а как крепкий хозяйственник, много хорошего сделавший для города.

Четвертое — победа на выборах даст Сергею Собянину легитимность, которой ему на данный момент не хватает из-за того, что на пост градоначальника он был назначен Кремлем. Александру Попову, помимо легитимизации победа «рисует» еще более радужные перспективы — после успешного голосования существует возможность объединения должностей мэра Киева и главы КГГА. А это, в свою очередь, дает новому градоначальнику столицы всю полноту власти с весьма широкими полномочиями.

И, пятое — вслед за российскими коллегами, украинские провластные депутаты заговорили о возможном проведении выборов киевского мэра в августе-сентябре 2013 года. Чтобы политическая борьба за кресло градоначальника пришлась в аккурат на «мертвый сезон» отпусков (и уборки дачного урожая).

Татьяна Урбанская