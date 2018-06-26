Путин выступил перед дураками

Кто получает коврижки за счет русских… Кто оставил русских без сахара и спичек… Те, кто подучился у западных специалистов… Мне было стыдно такое слушать…

Мой отец вчера плотненько «приложился» к российскому телеканалу, включив телевизор на полную мощность. Я вынужденно окунулась в российскую предвыборную агитацию, и поняла, почему партия «Единая Россия» обречена на успех у россиян. Я бы сама за проголосовала за «Единую Россию» с Путиным, если бы жила в России. У них нет выбора. Может, он есть у пользователей Интернета, которым доступны оппозиционные сайты, но у простого смертного россиянина – нет. В течение получаса я слушала сначала выступление российского Президента, потом Лужкова, а потом смотрела сюжет журналиста, в котором он анализировал первые тройки избирательных списков Российской Федерации.

Начну с выступления Владимира Владимировича Путина на форуме своих сторонников в Лужниках.

Ну, во-первых, раз и навсегда снимаю свои претензии к Виктору Януковичу, который читает свои речи с прозрачного суфлера. Если российский как бы полиглот эфэсбэшник двадцатиминутный доклад читает по бумажке, предварительно не потренировавшись, иногда ломая предложения, ни разу от доклада не оторвавшись, чтобы заглянуть в преданные глаза сторонников, то нашему Виктору Федоровичу его суфлер можно от всей души простить.

Во-вторых, у нас тоже есть партии, чья демократичность вызывает вопросы. Но даже у нас нет обстановки такого полнейшего единения, такой преданности лидеру. Уже не говорю о том, что самолично видела, как на встречи к Януковичу являлся народ с оранжевыми флажками. Тут только свои. Лица молодежи были изрисованы символикой российского флага, а глаза неотрывно смотрели на президента.

В-третьих, господа, мы не знаем, что такое админресурс. Забудьте это слово. В самые худшие недемократические времена у нас были мелкие шалости. Но в России… Страшно представить, что там творится в регионах. Но оно и понятно, ведь, по словам Владимира Владимировича: «Определяющее значение выборов 2 декабря этого года в Государственную Думу для будущего страны абсолютно очевидно… Чтобы обновление прошло правильным образом, успешно, пошло на пользу стране, а будущий парламент и президент могли бы эффективно, сотрудничая друг с другом, действовать во благо всех граждан страны, нам нужна только победа…»

Президент Российской Федерации сказал, что «дал согласие возглавить список «Единой России» и сделал это абсолютно сознательно, помогая, таким образом формированию авторитетной и дееспособной законодательной власти. Мы не имеем права допустить, чтобы Государственная дума превратилась в сборище популистов, парализованное коррупцией и демагогией... И именно поэтому партия "Единая Россия" при поддержке своих сторонников – вас – должна завоевать в Государственной думе большинство… Впервые за последние годы у России появился шанс стать по-настоящему успешной страной», – сказал президент, заканчивающий свой второй срок.

Спич Владимира Владимировича был выстроен по всем закона жанра. Он перечислил политические и экономические успехи. Среди первых «укрепление суверенитета и восстановили целостности России», среди вторых то, что «в течение десяти лет Россия способна войти в пятерку ведущих крупнейших экономик мира». Первую мажорную часть доклада русские СМИ льстиво назвали сенсационной. Во второй Президент сказал все, что он думает о внешних и внутренних врагах России.

«Те, кто противостоят нам, не хотят осуществления нашего плана. Потому что у них совсем другие задачи и другие виды на Россию: им нужно слабое, больное государство, им нужно дезорганизованное и дезориентированное общество, чтобы за его спиной обделывать свои делишки, чтобы получать коврижки за наш с вами счет, – поведал ВВ стадиону, – И находятся еще внутри страны те, кто шакалит еще у иностранных посольств, у иностранных представительств дипломатических. Рассчитывает на поддержку иностранных фондов и правительств, а не на поддержку своего собственного народа».

Путин не стал уточнять, кто эти злые гении, которые хотят слабой России, как и не стал уточнять, каким же именно образом они будут живиться коврижками за счет российского народа.

Наверное, он в чем-то прав: каждое государство не прочь поживиться чем-то за счет другого, если речь идет о его национальном интересе. Но я в этой речи услышала совершенно очевидное разжигание антизападных настроений. Президент большой страны вбивал в головы шестнадцати-двадцатилетних нелюбовь к странам, в которых те никогда не были и неизвестно, побывают ли вообще. Учитывая, что Россия успешно восстанавливает свои «целостность и суверенитет».

Конечной частью своего спича президент передавал «приветы» оппозиции. «Власть допускает ошибки в своей работе, можно и нужно критиковать власть за это, – позволил господин Путин. – Но при этом вызывают недоумение политические спекуляции на этих трудностях. Причем со стороны кого? Со стороны тех, кто в течение 10-летий руководил Россией, а в конце 80-х годов оставил людей без самых элементарных услуг и товаров – без сахара, без мяса, без соли, без спичек. И своей политикой, безусловно, подготовил распад Советского Союза. Это те, кто годами не выплачивал детские пособия, пенсии, зарплаты, кто в самый трудный период террористической интервенции против России предательски призывал нас к переговорам, а по сути – к сговору с террористами, с теми, кто убивал наших детей и женщин… И не нужны иллюзии, уважаемые друзья – все эти люди не сошли с политической сцены, их имена вы найдете среди кандидатов и спонсоров некоторых партий. Они хотят вернуться во власть и постепенно реставрировать олигархический режим. Они подучились немножко у западных специалистов, потренировались на соседних республиках, теперь здесь провокации будут устраивать. Думаю, что ни у кого нет сомнения, эти господа могут только одно, если вернутся к власти: обворуют опять миллионы людей, набьют себе карманы, но сделают это с присущим им обычно блеском и цинизмом».

Ей-Богу, казалось, Путин выступает перед дураками… Никто даже не усмехнулся, слушая эти страшилки, хотя мне было стыдно за русских – такое слушать…

Вот такой коллективный исторический портрет внутренних врагов России нарисовал российский вождь. Единственное, что непонятно, кто из реформаторов подготовил распад Союза? Как они «тренировались на соседних республиках»?

В одном ему нужно отдать должное: среди своих свершений президент России ни разу не назвал развитие демократии. В докладе лидера России ни разу не прозвучало слова «Европа». Она присутствовала только в контексте «иностранных посольств, возле которых шакалят» внутренние недруги России.

Дальше, я посмотрела выступление мэра Москвы Юрия Лужкова. Знаете, как он назвал форум сторонников «Единой России»? «Люди пришли сказать Путину: не уходи… Они продемонстрировали душевную и осознанную необходимость поддержки его реформ…»

В Украине публично так прогибаться стыдно. У меня создается впечатление, что у нас даже такую фразу, как «я – человек президента» политики произносят не без чувства неловкости.

Третий сюжет – материал тележурналиста с анализом первых троек списков – окончательно расшифровал, кто же эти мифические реваншисты. О представителях разных партий журналист говорил буквально по пару слов, выбирая изюминки биографии. Но вот когда речь дошла до Немцова, он разошелся. «Уважил» Бориса Ефимовича, «коррупционера и махинатора» по всем статьям.

После того, как вечерний просмотр закончился, я облегченно вздохнула. Нам не обязательно хотеть в Европу, мы уже в Европе. По образу думанья, по способности высказываться, по возможности выбирать – в том числе и политиков. Но мне, носителю и продукту российской культуры, немного больно сознавать то, как серьезно мы отдаляемся друг от друга. И процесс этот необратим и неизбежен, потому, что подогревает его российская власть.

Маша Мищенко