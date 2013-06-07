Эксперт: Оппозиция вынуждает большинство проводить выездные заседания ВР

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает очень высокой вероятность именно такого развития событий, сообщает РБК-Украина.

«У большинства нет желания проводить такие выездные заседания парламента. Их просто вынуждают обстоятельства. Большинство попытается сделать все возможное, чтобы не доводить ситуацию до выездного заседания. Но если оппозиция будет и далее так категорично настроена, как сегодня заявляют Арсений Яценюк и Олег Тягныбок, то других вариантов просто нет», – сказал Погребинский.

В то же время, отвечая на вопрос, есть ли возможность не пустить представителей оппозиции на выездное заседание Рады, чтобы они не сорвали его работу, эксперт заметил, что такие варианты есть, хотя не взялся прогнозировать, что именно сделают для недопуска представителей оппозиционных партий. «Если, как заявил Олег Тягнибок, оппозиция намерена появиться на таком заседании, то оно просто теряет смысл. Будет такое же блокирование работы, как и в Раде», – сказал Погребинский.

Напомним, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил о проведении внеочередного заседания парламента, которое может быть проведено не в здании Верховной Рады. А спикер Владимир Рыбак сказал, что в ближайшее время намерен обсудить с Президентом Виктором Януковичем сложившуюся в Раде ситуацию. Кроме того, Рыбак заверил, что намерен искать компромисс с оппозицией, чтобы разблокировать работу Рады и не доводить ситуацию до необходимости проведения выездных заседаний.