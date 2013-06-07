Экс-глава ФГИ сомневается, что Криворожсталь вернут Ахметову и Пинчуку

Возобновление производства по делу о незаконности реприватизации «Криворожстали» по иску промышленно-финансового консорциума «Инвестиционно-металлургический союз» можно расценивать как фактор давления на теперешнего собственника предприятия.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал экс-глава Фонда государственного имущества Украины Александр Бондарь.

По его словам, определенное время ведется довольно массированная, в том числе и информационная кампания по дискредитации теперешних собственников предприятия, в частности, недавно данной теме было посвящено ток-шоу на одном из ведущих каналов страны. По мнению Бондаря, это может свидетельствовать о том, что возобновление судебного следствия по данному вопросу является не случайным. В то же время Бондарь затруднился ответить, какие конкретно цели ставят перед собой инициаторы данной кампании. Он также отметил, что суд, скорее всего, вряд ли удовлетворит требование истца о реприватизации. Скорее всего, считает Бондарь, данное дело и дальше будет находиться в подвешенном состоянии.

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По словам экс-главы Фонда госимущества, менее вероятным может быть сценарий, когда суд действительно вынесет решение о признании недействительными прав нынешнего собственника «Криворожстали» на это предприятие. В таком случае, считает Бондарь, международный инвестиционный имидж государства просто будет уничтожен, а украинским властям придется возвращать «АрселорМиттал» заплаченные компанией средства за акции «Криворожстали» в общем размере 24 млрд грн.

«Из каких фондов будут взяты эти деньги, как простые налогоплательщики, те же пенсионеры, отнесутся к тому, что из их средств будут возвращаться деньги инвестору – вопрос остается открытым», - сказал Бондарь. В то же время он отметил, что если всё-таки суд удовлетворит иск, то, в соответствии с исковыми требованиями, «Криворожсталь» автоматически будет возвращена в собственность истца - консорциума ИМС.

Как сообщал УНИАН, Хозяйственный суд г. Киева возобновил производство по делу о незаконности реприватизации «Криворожстали» по иску промышленно-финансового консорциума «Инвестиционно-металлургический союз», который в 2004-2005 гг. находился под контролем бизнесменов Рината Ахметова и Виктора Пинчука.

При этом финансово-промышленная группа СКМ заявила, что не предпринимала никаких действий по возобновлению судебного следствия относительно признания незаконным приказа Фонда государственного имущества Украины, которым он отменил результаты приватизационного конкурса в 2004 г. по продаже 93,02% акций «Криворожстали», победителем в котором был признан консорциум «Инвестиционно-металлургический союз» (ИМС).

Напомним, в июне 2004 г. 93,02% государственных акций предприятия «Криворожсталь» были проданы за 4,26 млрд грн консорциуму «Инвестиционно-металлургический союз», участниками которого выступили СКМ Рината Ахметова и «Интерпайп» Виктора Пинчука.

В августе 2005 года акции были возвращены в государственную собственность.

24 октября 2005 г. компания Mittal Steel Germany GMBH была признана победителем конкурса по продаже 93,02% акций ОАО «Криворожсталь». Реализационная цена – 24,2 млрд грн (стартовая цена – 10 млрд грн).

В 2005 г. консорциум ИМС обратился в суд с иском о признании незаконным приказа ФГИУ, отменившего результаты проведенного в 2004 г. приватизационного конкурса по продаже 93,02% акций «Криворожстали». Позднее судебное производство по данному иску было приостановлено.

100% акций СКМ принадлежат украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.