Советник Тимошенко заявил, что оппозиция не играет как одна команда

В то же время сейчас выход депутатов из оппозиционных фракций используется самими оппозиционными функционерами как повод для взаимной критики. Но для работы в команде приемы взаимного очернения неприемлемы. Такое мнение высказал советник Юлии Тимошенко, политтехнолог Олег Медведев, комментируя заявление депутата от "Батькивщины" Юрия Одарченко.

Одарченко обвинил Арсения Яценюка, что именно из его политической силы - "Фронт змин" - и по его личному настоянию в парламент пришли "тушки" Вячеслав Кутовой и Владимир Купчак, которые в четверг, 6 июня, официально покинули фракцию "Батькивщина", сообщает РБК-Украина.

"Ответственность за "тушек" несут, безусловно, и те кто их перекупил, и сами "тушки", и те, кто рекомендовал их выдвижение в депутаты. Пресса, общество и избиратели имеют право выдвигать претензии к "Батькивщине", - сказал советник Юлии Тимошенко.

В то же время политтехнолог отметил, что Одарченко поступил подло, заявив публично, что Кутового и Купчака привел в Раду Арсений Яценюк. "Одарченко не имел права пихаться в телекамеры, чтобы акцентировать внимание на проблемах собственной команды. Потому что в команде так не играют. Юрий Витальевич (Одарченко) забыл съесть лимон перед тем как выбежать на публику и порадоваться тому, что Кутового и Купчака в Раду привел Яценюк. Это просто подлость. Одарченко в последнее время вообще уделяет слишком много внимания процессам, происходящим в партийных верхах", - сказал советник Юлии Тимошенко.

Внутренние конфликты в "Батькивщине", по мнению политтехнолога, уже сейчас приводят к тому, что партия теряет рейтинги, а в Киеве она скатилась на третье место. Ее уверенно обходят УДАР Виталия Кличко и ВО "Свобода".

Напомним, депутат от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко заявил, что перебежчиков Вячеслава Кутового и Владимира Купчака привел из "Фронта змин" Александр Мартыненко, близкий соратник Арсения Яценюка. Фактически, Одарченко возложил политическую ответственность на Яценюка за "тушек".

Сам Купчак объяснил свой уход из фракции тем, что она предала Юлию Тимошенко, которая просила прекратить акцию "Вставай, Украина!". А после того, как депутат поддержал законопроект о создании санационного банка, против которого голосовала фракция "Батькивщина", он получил угрозы в свой адрес со стороны лидера фракции Арсения Яценюка, в том числе угрозы физической расправы.