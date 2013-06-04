Глава МИД Польши рассказал, сколько у Украины времени для выполнения условий ЕС

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в Вашингтоне, сообщает польское информационное агентство РАР.

"Он объяснил, что процедуры Европейского Союза являются долговременными, поэтому если Украина достигнет прогресса в последний момент, накануне саммита («Восточного партнерства», на котором запланировано подписание документа, - УНИАН), то европейские институты не успеют сделать соответствующую оценку", - отмечает РАР.

Сикорский назвал "историческим" момент, в котором сейчас находится Украина, напомнив, что украинские власти уже согласовали текст Соглашения об ассоциации с ЕС.

Он напомнил, что среди условий, которые должна выполнить Украина, - обеспечение верховенства права и прекращение практик выборочного правосудия.

Глава МИД Польши отметил, что польские власти много делают для Украины, отметив, что "однако есть пределы".

Он подчеркнул, что Украина должна выполнить свою часть задач.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Европейская комиссия приняла проект решения Совета Европейского Союза о подписании Соглашения об ассоциации с Украиной. Однако подписание состоится лишь при условии создания Киевом необходимых политических предпосылок.

Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении в 2007 году. 30 марта 2012 года стороны парафировали Соглашение об ассоциации и глубокой и всесторонней зоне свободной торговли.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил вывод относительно Украины, в котором выразил готовность подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, что Киев продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в реформировании избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ.