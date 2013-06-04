Политолог: статус наблюдателя в ТС не вызывает раздражения в ЕС

«Для получения статуса наблюдателя остались технические и юридические нюансы. Так что не вижу для этого никаких препятствий, ведь политическое решение по этому поводу уже принято», - отметил он.

В то же время, по словам политолога, статус наблюдателя в ТС не вызывает раздражительной реакции у европейских партнеров.

«Этот статус не будет противоречить соглашению об Ассоциации с ЕС. Мы же не вступаем в Таможенный союз, а лишь являемся наблюдателем в этой структуре. Европейцы сами говорят, что только одновременное пребывание в зоне свободной торговли с ЕС и Таможенным союзом несовместимо. Остальные форматы приемлемы», - убежден Фесенко.

Эксперт констатирует, что такой формат взаимоотношений с ЕС и ТС позволяет Украине проводить политические маневры, а также строить более гибкую внешнюю политику.

Фесенко обращает внимание на необходимость тесного взаимодействия с ТС и ЕС, «30% нашего товарооборота с ЕС, 35% с Россией, плюс еще остальные страны Таможенного союза. Тут нельзя выбирать категорически, нужно соблюдать баланс. Другое дело, что мы должны не забывать о европейской интеграции как ключевом внешнеполитическом приоритете», - сказал он.

Напомним, что ранее Президент Украины Виктор Янукович прогнозировал, что меморандум о получении Украиной статуса наблюдателя в Таможенном союзе Единого экономического пространства РФ, Беларуси и Казахстана будет подписан на саммите Содружества Независимых Государств в Минске.