В Кабмине прогнозируют $3 миллиарда инвестиций в сельское хозяйство

В этом году почти половина иностранных инвестиций в отечественную экономику может прийтись именно на аграрный сектор. По прогнозам, в сельское хозяйство могут вложить до 3 миллиардов долларов. Привлечению иностранного капитала способствуют стабильная ситуация в аграрной отрасли, а также государственная политика, направленная на создание благоприятного инвестиционного климата. Об этом сообщил Первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов.

«На сегодняшний день сельское хозяйство является одной из наиболее привлекательных отраслей экономики как в Украине, так и в мире. Поэтому в текущем году мы планируем привлечь до 3 миллиардов долларов инвестиций в аграрный сектор. А это более чем в три раза превышает прошлогодние суммы, когда в сельское хозяйство вложили свыше 800 миллионов долларов. Такой рост объемов инвестиций стал возможен из-за того, что государственная политика стала более прозрачной и предсказуемой. Инвесторы наконец увидели, что вкладывать средства теперь менее рискованно, ведь последние годы мы активно работаем над расширением государственно-частного партнерства в аграрном секторе», − отметил Первый вице-премьер-министр.

Так, по его словам, если прогнозы насчет 3 миллиардов долларов оправдаются, то это будет означать, что почти половина иностранных инвестиций в отечественную экономику придется именно на аграрный сектор.

«А это яркое доказательство того, что сельское хозяйство является ключевой отраслью экономики государства», − подчеркнул Сергей Арбузов.

Первый вице-премьер-министр также сообщил, что объем инвестиций значительно увеличится за счет финансов, которые поступят не только из европейских стран, но и Азии, в частности из Китая. А все больший интерес инвесторов вызывают мясо-молочная отрасль, садоводство и производство биотоплива.

Напомним, ранее Президент Украины Виктор Янукович неоднократно подчеркивал, что аграрный сектор является перспективным для инвестирования. По мнению Главы государства, чтобы сделать отечественный АПК более привлекательным для вложения инвестиций, необходимо развивать социально-экономическую инфраструктуру сельских территорий.