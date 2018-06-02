«Каневская четверка». Вспомним и сравним

Злополучную четверку вспоминают, когда речь заходит о неудачной попытке выдвинуть единого кандидата в президенты. Одни называют ее неверным технологическим ходом оппозиции, другие – хитрой операцией власти, третьи – немножко и тем, и другим. Юлия Тимошенко сравнила идею выдвижения единого кандидата «политтехнологическим крючком», на который власть пытается поймать оппозицию. И призвала оппозиционных лидеров вместо этого подписать соглашение о непротиводействии друг другу в первом туре выборов и о выступлении единым фронтом во втором.

Предложенная Тимошенко тактика логична и аргументирована. Во-первых, как говорил классик украинского политического афоризма Иван Плющ «навіщо його пхати, якщо воно не лізе», а у оппозиционеров с определением согласованной кандидатуры действительно есть проблемы. Во-вторых, в самом деле, неизвестно, чего больше принесет оппозиции немедленное выдвижение единого кандидата – плюсов или минусов. И все-таки складывается впечатление, что эта правильная, в общем-то, тактика выбрана не от хорошей жизни.

Юлия Тимошенко стремится показать, что тему выдвижения одного оппозиционного претендента на президентское кресло всячески раскручивает заинтересованная в этом власть. Правдой это можно признать только отчасти. Действительно, редкий провластный спикер избегает бросить камень в оппозиционный огород по поводу того, что единого кандидата так и не выдвинули. А заодно пройтись в связи с этим по способности оппозиции договариваться и действовать единым фронтом. И, конечно, власти было бы проще иметь дело с одним оппозиционным кандидатом, ведь тогда все ресурсы можно уже сейчас сосредотачивать против него.

Оппозиция о единстве

Но ведь оппозиция говорила о необходимости выдвижения единого кандидата не меньше, чем власть. 7 декабря прошлого года саму Юлию Тимошенко попытались выдвинуть единым кандидатом на президентские выборы 2015-го. «И Юля понимает, что она может не выйти до 2015 года, и она просила выдвинуть единого кандидата. И просила поддержать Яценюка», - сказала в интервью «Украинской правде» Александра Кужель уже в феврале нынешнего года. Над выдвижением единого кандидата сразу после выхода на свободу обещал работать Юрий Луценко. «Я буду делать все, чтобы так и произошло. При необходимости закрою всех кандидатов в комнате, пока не пойдет белый дым, и мы не узнаем единого кандидата, который победит Януковича», - заявил он в видеообращении 15 апреля и призвал соратников определиться с кандидатурой уже в этом году. «Мы понимаем, что нужно выдвинуть единого кандидата. Но эта позиция на сегодняшний день осталась нерешенной, потому что до выборов еще много времени. Я уверен, что это первые шаги, и придет время, думаю, и до весны следующего года мы сможем выдвинуть единого кандидата от оппозиционных сил на пост президента», - это сказал Кличко совсем незадолго до появления письма Тимошенко. Не власть же их всех за язык тянула...

А что сама Тимошенко? «Все, что мы должны сейчас сделать, - это сосредоточиться на выборах президента и сделать так, чтобы, как минимум, три силы могли выдвинуть единого кандидата, - говорила Юлия Тимошенко в 2004-м году, - тройка нужна, чтобы выиграть президентские выборы уже в первом туре». «Предстоящие президентские выборы будут намного тяжелее, чем это было в 2004 году. Я признаю весь этот набор осложнений и хочу, чтобы был один кандидат от демократических сил. Надо успеть снять разброд и снять разногласия, - говорила она же в 2009-м, - весь демократический, национал-патриотический лагерь должен пойти на выборы с одним кандидатом, сняв весь раздор, расхождения, восстановив доверие и вдохновение».

И поди теперь избирателю объясни, почему то, что помогло победе в 2004 году, пусть и не в первом, а в третьем туре, и отсутствие чего помешало победе в 2010 году, не нужно для победы в 2015 году. Избиратели, кстати, тоже ждут выдвижения единого кандидата. Иначе бы на теме его отсутствия не паразитировали провокаторы от власти и не комплексовали спикеры оппозиции. Другое дело, почему избиратели этого ждут? Ну, во-первых, потому что не любят безответных вопросов и неразгаданных загадок. А во-вторых, потому что хотят услышать – единым кандидатом будет именно их фаворит, а не кто-то еще. В противном случае сложно гарантировать сохранение энтузиазма тех, чьи надежды не оправдаются. И это дополнительный аргумент в пользу правильности и рациональности предложенной Тимошенко тактики – ненападение и сотрудничество в первом туре и единый фронт во втором.

Как это было

Интересно, что во многом эта тактика как раз напоминает ту самую «каневскую четверку», от которой лидер оппозиции так хочет дистанцироваться.

Впрочем, пора уже напомнить о событиях 1999 года. Родилась «каневская четверка» 24 августа. Лидер умеренных левых Александр Мороз, любовь и надежда национал-демократов Евгений Марчук, спикер парламента Александр Ткаченко и «темная лошадка» Владимир Олейник подписали соглашение, которым обязались оказывать помощь друг другу в избирательной кампании, в противодействии админресурсу, укрепить штабы друг друга нужными кадрами, избегать взаимной критики и уже потом, на завершающем этапе кампании, выдвинуть единого кандидата.

Может без выдвижения единого они и обошлись бы, но дело в том, что «каневская четверка» была образована с целью сначала торпедировать выгодный президенту Кучме формат выборов, а потом уже победить. А выгодный Кучме формат заключался в том, чтобы выйти во второй тур с лидером коммунистов Симоненко – оппозиционным кандидатом, идеология которого была неприемлема для большей части электората. Такой расклад гарантировал Кучме победу во втором туре – даже если менее рейтинговые оппозиционеры объявят о своей поддержке Симоненко, вряд ли их избиратели в массовом порядке согласятся внять их призывам.

Поэтому первой целью «четверки» было не пустить Симоненко во второй тур. А уж шансы согласованного кандидата четверки во втором туре могли быть намного выше, чем у лидера коммунистов. Снятие кандидатур троих в пользу четвертого здесь носило вынужденный характер – иначе не хватало рейтинга. У Мороза было (по итогам выборов) 11%, у Марчука – 8, у двух остальных не было почти ничего, и это против 22% Симоненко. К тому же голоса в поддержку Мороза и Марчука не подлежали механическому сложению. В случае выдвижения Марчука избиратели социалистов скорее предпочли бы идейно близкого коммуниста, в случае выдвижения Мороза многие национал-демократы скорее согласились бы на Кучму. А выдвижение кого-либо кроме этих двоих лишало операцию смысла.

В таком непростом состоянии «каневская четверка» просуществовала до середины октября и распалась после провала попытки выдвинуть единого кандидата. В одних источниках сейчас можно прочитать, что Олейник и Ткаченко заявили о готовности поддержать кандидатуру Мороза, но из-за позиции Марчука соглашение было расторгнуто. В других – что четверка назвала единым кандидатом Марчука, но на следующий день Мороз заявил, что все равно не будет снимать кандидатуру. На самом деле позиции участников менялись по несколько раз, единого мнения так и не было выработано, а из-за кулис доносились весьма неприятные запахи. В итоге Мороз и Марчук баллотировались, Ткаченко объявил о поддержке Симоненко, а Олейник – в первом туре Марчука, а во втором – Симоненко. Разрушить удобный формат не удалось, Кучма вышел во второй тур с Симоненко и там легко его победил.

Как это будет

Сейчас у власти тоже есть более и менее предпочтительные форматы в случае голосования в два тура. Самый предпочтительный – выход во второй тур с Тягнибоком. Раз обывателя удалось запугать угрозой коммунизма, то и угроза фашизма вряд ли оставит его равнодушным. О повторении «каневской четверки» имело бы смысл говорить, если б остальные оппозиционеры озаботились поиском единого кандидата для срыва второго тура с участием Януковича и Тягнибока. Но оппозиционеры пока что демонстрируют, что Тягнибок для них свой. Да и рейтинг у него не самый большой среди потенциальных лидеров, а предложенный Тимошенко формат предполагает, что все остальные поддержат того, кто попадет во второй тур.

Еще до создания «каневской четверки» ее инициаторы вели переговоры и с Симоненко, пытаясь вписать его в свой формат. Но лидер коммунистов был не согласен снимать свою кандидатуру в чью-то пользу, являясь обладателем самого большого рейтинга среди оппозиционеров, а остальные понимали, что этот самый большой рейтинг не спасет его во втором туре даже в случае их публичной поддержки. В результате Симоненко остался вторым, Мороз третьим, Марчук пятым.

Имеет ли власть возможность повлиять на изменение соотношения рейтингов оппозиционных лидеров? Скорее всего, технологические проекты на этот счет имеются и разрабатываются. Да и было бы странно, если б их не было. Во всяком случае, уже сейчас явно бросаются в глаза попытки утопить Яценюка и притормозить Кличко. Кто знает, как бы не пришлось через пару лет вспоминать пресловутую «каневскую четверку» в качестве позитивного, а не негативного примера – они хотя бы попытались…

Игорь Гридасов