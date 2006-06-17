Расписание коалиционных переговоров и консультаций на сегодня

Сегодня премьер-министр Украины, лидер блока “Наша Украина” Юрий ЕХАНУРОВ в 12.00 проведет переговоры с представителями БЮТ и СПУ, а в 14.00 - консультации с представителями Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в интервью журналистам в Киеве после открытия выставки «100 лучших товаров Украины».

Премьер подчеркнул, что «Наша Украина» имеет открытую позицию и ничего не скрывает на переговорах. В частности, на консультациях с Партией регионов будут обсуждаться вопросы членства в НАТО, евроинтеграции, ЕЭП, ВТО, языковой вопрос.

Ю.ЕХАНУРОВ также отметил, что в вопросе частной собственности на землю существуют разногласия с Социалистической партией. По словам премьера, он лично выступает за передачу земли в частную собственность. «Я уважаю их (СПУ) позицию. Хуже, когда все обещают – дай только должность, мы тебе все дадим, но потом начинаются непонятные вещи», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Отвечая на вопрос, возможно ли создание коалиции с Партией регионов до 20 июня, он сказал: «Это зависит от того, когда переведут статус консультаций в статус переговоров».

Премьер пообещал, что блок «Наша Украина» будет предоставлять всю информацию о ходе переговоров и пожелал всем политическим силам откровенности в отношениях.

Ю.ЕХАНУРОВ также отметил, что к вопросу распределения должностей со всеми переговорщиками представители “Нашей Украины” еще не дошли.