Тарасюк возлагает на Балогу ответственность за провал выборов

Председатель Народного Руха Украины, народный депутат Борис ТАРАСЮК надеется, что все таки удастся создать первую демократическую коалицию в Верховной Раде Украины. Об этом он заявил вчера на отчетно-избирательной конференции Ивано-Франковской краевой организации НРУ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Б.ТАРАСЮКА, «в настоящее время для этого есть уникальный шанс».

«У нас есть уникальный шанс, который мы потеряли в прошлом году, получив 228 голосов, образовать первое демократическое большинство в Верховной Раде. На встрече с Президентом, я выступил категорически против создания широкой коалиции и интриги, которые ведутся под руководством и покровительством Секретариата Президента», - отметил политик.

Он сообщил делегатам конференции, что на этой встрече он «подверг острой критике центральный штаб избирательной кампании, который, фактически, единолично и принимал политические - и ошибочные - решения по избирательной кампании, который фактически отстранил от влияния на избирательную кампанию политсовет блока НУ-НС. И поэтому ответственность за провал избирательной кампании должна лежать на центральном штабе во главе с Виктором БАЛОГОЙ».

Говоря о ситуации вокруг создания демократической коалиции Б.ТАРАСЮК выразил уверенность, что «маневры на этом прекратятся со стороны некоторых членов «Народного Союза Наша Украина».

Он напомнил, что 23 ноября состоялось заседание новоизбранной фракции. «Следует отметить, что на заседании фракции все 72 народных депутата поддержали формирование демократической коалиции с БЮТ. К сожалению, когда начали собирать подписи, то мы не досчитались сначала 18 подписей наших депутатов, и это после встречи с Президентом, потом 8, и в конце концов нет семи подписей под соглашением о создании демкоалиции с БЮТ», - уточнил лидер НРУ.

По его мнению, «таким образом подвергается сомнению сама возможность создания демократической коалиции».

«Мы будем надеяться, что после очередного заседания фракции, после настоятельного призыва Президента подписать соглашение о демократической коалиции, все же эти депутаты выполнят обязательство, которое брал блок перед избирателем. Во всяком случае НРУ будет настаивать на том, чтобы было подписано соглашение о создании коалиции именно с БЮТ», - отметил Б.ТАРАСЮК.

По его словам, сейчас появляются новые вызовы - формирование исполнительной власти.

«Я думаю, что НРУ должен использовать эту возможность для усиления своей позиции в исполнительной власти. Я не согласен с критическими оценками того, что руховцы хотят министерских должностей. Да, руховцы должны хотеть не только министерских должностей, но и усилить свое присутствие во власти. Лишь таким образом можно реализовать нашу руховскую программу», - отметил лидер НРУ.