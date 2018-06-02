Вехи недели. Тимошенко наставляет, Таможенный союз приманивает, Конституционный Суд дразнит

В отношениях с Таможенным союзом Украина сделала полшага вперед. Меморандум об углублении сотрудничества нашей страны с Евразийской экономической комиссией не дал официального статуса наблюдателя при ТС украинскому представителю, но позволил участникам процесса заявить о своем успехе. Виктор Янукович сумел показать, что придуманная им формула «3+1» в отношениях с «таможенниками» работает, а российская пропагандистская машина получила необходимые аргументы о внешнеполитическом вилянии Украины, которые охотно понесет в массы. Соглашусь с Николаем Азаровым: игнорировать интеграционное объединение, с которым 40-процентный товарооборот, не стоит, но и заискивать перед ним не следует. Тот факт, что в ЕС встрепенулись после подписания меморандума, может свидетельствовать о реальной заинтересованности в сближении с Украиной.

Европейскую интеграцию поддерживает и Юлия Тимошенко, призвавшая ради ее осуществления политиков прекратить противостояние и сесть за общенациональный круглый стол. Юлия Владимировна, похоже, испытывает дискомфорт не только из-за пребывания в тюремной палате, но и падения собственного политического влияния. Поэтому лидер «Батькивщины» выступает против выдвижения единого кандидата от оппозиции на президентских выборах. Она понимает, что не должна упустить даже минимальную возможность самой стать таким кандидатом. Или – как вариант – позиционировать себя в качестве политической наставницы для главного противника Януковича на выборах главы государства. Многое будет зависеть от того, окажется ли Тимошенко на свободе, пусть даже и за пределами Украины.

Возможно, по этой причине процесс вхождения Арсения Яценюка в руководство «Батькивщины» идет форсированными темпами. Арсений Петрович, еще несколько лет назад бывший противником «сердечников», готовится стать управляющим ведущей оппозиционной партией. Этот статус должен помочь в борьбе с падением его рейтинга популярности и дать новый импульс подготовке к президентским выборам, в которых Яценюк планирует принять участие. Пусть и ценой доведения до политического инфаркта некоторых соратников по фракции и партии.

В привычном формате – без Виталия Кличко – оппозиционеры провели акцию «Вставай, Украина» в Донецке. Несколько тысяч оппозиционеров, среди которых было немало приезжих, продемонстрировали свое несогласие с политикой власти. Обошлось без эксцессов. Лидер «УДАРа» тем временем успел порадовать общественность заявлением – о согласовании кандидата на должность мэра Киева от оппозицию, имя которого Виталий Владимирович называть отказался. Не менее решительно Кличко не стал комментировать свой высокий рейтинг популярности.

Такая осторожность выглядит обоснованной. Партия «УДАР» после прохождения в Верховную Раду не демонстрирует способности побеждать на местах. По предварительным итогам, не стал центром «ударного» триумфа и близлежащий к столице Васильков, где чистоту избирательного процесса обеспечивали многочисленные парламентские представители власти и оппозиции. Низкая явка и мелкие провокации не позволили победить кандидату от «УДАРа» Сергею Сабову, и он, скорее всего, будет оспаривать результаты выборов.

Куда большее внимание могут привлечь выборы мэра Киева, конечно, если оппозиции окажется по силам их назначить. Конституционный Суд разъяснил, что очередные местные выборы должны пройти в последнее воскресенье октября 2015 года, при этом не запретив проведение внеочередной избирательной кампании в столице. Партия регионов воспрянула духом, дав понять, что ее вполне устраивает нынешний баланс столичной власти. Но изменить его по силам оппозиционерам, если они сумеют в парламенте принять постановление о проведении досрочных выборов киевского городского головы. Для этого нужно привлечь на свою сторону коммунистов и внефракционных парламентариев – задача не архисложная, но пока неподъемная для противников Виктора Януковича.

Евгений МАГДА