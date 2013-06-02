Милиция заявила, что выборы в Украине проходят без грубых нарушений
19:56, 02 июня 2013Политика
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По состоянию на 18.00 грубых нарушений общественного порядка на местных выборах в Украине не допущено.
Милиция уверяет, что выборы проходят спокойно
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Более 1000 сотрудников милиции обеспечивают охрану общественного порядка на 476 избирательных участках государства во время проведения внеочередных выборов городских, поселковых, сельских голов и промежуточных выборов депутатов областных, городских, поселковых и сельских советов", - заявили в министерстве.
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