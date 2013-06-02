Явка на внеочередных выборах в Василькове и Береговое составляет 25% и 38%
18:36, 02 июня 2013Политика
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Явка на внеочередных выборах Васильковского городского председателя (Киевская область) состоянием на 16:00 составляет 25,49 %.
Явка на выборах в Василькове составляет 25%
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданской сети ОПОРА, такими являются официальные данные, а за результатами параллельного подсчета, который осуществляется их наблюдателями, этот показатель чуть меньше – он составляет 23,59%.
В то же время в Береговое Закарпатской области явка избирателей существенно выше.
По данным городской избирательной комиссии, состоянием на 16:00 на внеочередных выборах городского председателя Береговое проголосовало 38% электората. Параллельный подсчет явки наблюдателей ОПОРЫ свидетельствует о явке на уровне 37, 2%.
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