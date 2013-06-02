Явка на внеочередных выборах в Василькове и Береговое составляет 25% и 38%

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданской сети ОПОРА, такими являются официальные данные, а за результатами параллельного подсчета, который осуществляется их наблюдателями, этот показатель чуть меньше – он составляет 23,59%.

В то же время в Береговое Закарпатской области явка избирателей существенно выше.

По данным городской избирательной комиссии, состоянием на 16:00 на внеочередных выборах городского председателя Береговое проголосовало 38% электората. Параллельный подсчет явки наблюдателей ОПОРЫ свидетельствует о явке на уровне 37, 2%.