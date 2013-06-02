СМИ: Евросоюз требует от Украины объяснений относительно дружбы с ТС

Евросоюз официально письменно обратился к украинской стороне с предложением начать диалог, провести на уровне экспертов консультации по "евразийским" делам Украины, чтобы иметь четкое представление о ее дальнейших планах и обязательствах перед Таможенным союзом и Евразийским экономическим советом. Об этом ZN.UA стало известно от украинских и европейских дипломатических источников.

В свою очередь, украинская сторона начала давать более-менее внятные пояснения представителям ЕС только после визита Виктора Януковича в Астану. По информации источников, основным месседжем является следующее заверение: в своих отношениях с евразийскими структурами Украина не намерена допускать ущемления государственного суверенитета и будет строго придерживаться своих обязательств, как взятых в рамках ВТО, так и предполагаемых уже парафированным Соглашением об ассоциации с ЕС.

Собеседники издания подчеркивают: после подписания Соглашения с Евросоюзом у Украины появится мощный заградительный щит от попыток втянуть ее в евразийскую интеграцию. Ведь в одной из статей этого документа зафиксировано: заключенные Украиной в будущем другие международные договоры не должны противоречить положениям ее Соглашения с ЕС.