Павленко: Плата за обучение в музыкальных школах повышаться не будет

15:07, 01 июня 2013
Политика
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Плата за обучение детей в музыкальных школах повышаться не будет, поскольку она должна быть обоснованной и доступной для родителей.

Павленко обещает не повышать плату за музшколы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил Уполномоченный Президента по правам ребенка Юрий Павленко.

Павленко отметил, что Президент Виктор Янукович подчеркивает необходимость сохранения и недопущения закрытия действующих школ эстетического воспитания, а также то, что их переоснащение и материально-техническое обеспечение должно быть увеличено.

"Сейчас ставится задача, что плата (за обучение в музыкальных школах) должна быть обоснованной и доступной для родителей. Она не должна увеличиваться в каком-либо регионе и в какой-либо из школ. Поэтому я думаю, что та угроза, которая возникла несколько месяцев назад по отношению к музыкальным школам, на сегодняшний день ликвидирована. В частности, и благодаря активной позиции родительских комитетов и руководителей музыкальных школ... Мы говорим не просто о неувеличении, а возможно, даже и об уменьшении платы для отдельных категорий детей может идти речь", - сказал он.

Павленко сообщил, что в понедельник, 3 июня, состоится заседание совета директоров музыкальных школ, где обсудят необходимые решения для того, чтобы все музыкальные школы Украины перешли на новый уровень развития.

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