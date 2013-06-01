Павленко: Плата за обучение в музыкальных школах повышаться не будет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил Уполномоченный Президента по правам ребенка Юрий Павленко.

Павленко отметил, что Президент Виктор Янукович подчеркивает необходимость сохранения и недопущения закрытия действующих школ эстетического воспитания, а также то, что их переоснащение и материально-техническое обеспечение должно быть увеличено.

"Сейчас ставится задача, что плата (за обучение в музыкальных школах) должна быть обоснованной и доступной для родителей. Она не должна увеличиваться в каком-либо регионе и в какой-либо из школ. Поэтому я думаю, что та угроза, которая возникла несколько месяцев назад по отношению к музыкальным школам, на сегодняшний день ликвидирована. В частности, и благодаря активной позиции родительских комитетов и руководителей музыкальных школ... Мы говорим не просто о неувеличении, а возможно, даже и об уменьшении платы для отдельных категорий детей может идти речь", - сказал он.

Павленко сообщил, что в понедельник, 3 июня, состоится заседание совета директоров музыкальных школ, где обсудят необходимые решения для того, чтобы все музыкальные школы Украины перешли на новый уровень развития.