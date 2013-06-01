Дело о смерти ребенка в санатории переквалифицировали в превышение полномочий

Как отмечается на сайте прокуратуры Крыма, им инкриминируется превышение полномочий (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины), ведь они не имели права принимать детей при отсутствии мест и расселять в корпусе, эксплуатация которого запрещена.

За совершение этих действий задержаны заместители главного врача по экономическим вопросам и по охране труда санатория. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

31 мая прокуратура Крыма сообщала, что по факту трагедии в детском санатории начато уголовное производство, по которому правонарушение квалифицированно по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, допущенная должностными лицами оздоровительного учреждения, повлекшая тяжкие последствия).

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«По материалам, которыми сейчас располагает следствие, санаторный корпус № 6 не должен был функционировать из-за аварийного состояния. Почему в нем были поселены дети и какие меры принимались контролирующими органами – СЭС и Госгорпромнадзором для устранения нарушений эксплуатации зданий - выясняет прокуратура», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, трагедия произошла вечером 30 мая. В санатории «Юность» в Симеизе часть балкона на 3-ем этаже обвалилась, когда на него вышли трое детей. 10-летняя девочка погибла, 11-летняя находится в больнице с травмами.

Спальный корпус санатория, где обвалился балкон, построен в 1906 году.

Санаторий был в «черном» списке Министерства курортов и туризма Крыма, здравница находится в аварийном состоянии, профильное ведомство не рекомендовало туристам посещать ее.

«Юность» подчиняется Министерству здравоохранения Украины. Власти Крыма два года подряд просили Минздрав Украины передать санаторий в подчинение Совмину АРК, но получили отказ.