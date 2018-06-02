Полгода до ассоциации: как Украина выполняет «домашнее задание» ЕС

Евросоюз начал работу по подготовке к ассоциации и созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) с Украиной еще в 2007 году. Планировалось, что договор будет подписан в конце 2011 года, но Брюссель резко пошел на попятную. Объяснялось это рядом причин, главной из которых стал суд над экс-премьером Украины Юлией Тимошенко. Европейские парламентарии возмутились, что в Украине правосудие действует «избирательно», а местная оппозиция подвергается политическим преследованиям, что не соответствует принципам демократии, исповедуемым старушкой-Европой.

Впрочем, отказываться от желания видеть Украину в европейской «семье» в ЕС не стали. И в начале февраля 2013 года выдвинули Киеву 19 требований («список Фюле»), выполнение которых, по мнению европейцев, стало бы гарантией европейских стремлений Украины и, в будущем, подписания соглашения об ассоциации. Впрочем, уже через неделю, по версии украинского МИДа, список «сократился» до 11 пунктов. А Кабинет министров официально принял этот план мероприятий.

Украина не торопится принимать Избирательный кодекс

Первой позицией в этом списке является блок вопросов, связанный с выборами, созданием и принятием Избирательного кодекса и перевыборами в «проблемных» округах. «На сегодняшний день готовится лишь законопроект о выборах в «проблемных» округах. Да и то — в авральном порядке», - рассказал УНИАН директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД Сергей Пархоменко.

Собственно, две последних пленарных недели в отношении этого документа власть и оппозиция вели переговоры. В результате, Партия регионов согласилась с аргументами представителей меньшинства. Таким образом, на следующей пленарной неделе (в первых числах июня), соответствующий законопроект может быть принят и голосование на пяти «проблемных» округах состоится 28 октября текущего года.

Кроме того, регионалы пообещали, что этот закон станет законом «одноразового действия». «То есть, он утратит силу после проведения выборов в пяти проблемных округах, а действующий закон о выборах меняться не будет», - отметил народный депутат от Партии регионов Анатолий Близнюк.

Однако в целом избирательное законодательство изменений не претерпело. «Ходят разговоры о смене избирательной системы на мажоритарную, однако, она, наверняка, не устроит оппозицию, и, соответственно, критически будет воспринята Европой», - заявил УНИАН директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин.

На этом фоне «работа» Украины над Избирательным кодексом выглядит еще печальнее. Обязательства принять этот документ, выравнивающий позиции как провластных, так и оппозиционных кандидатов в период избирательной гонки, Украина взяла на себя не год, и не два назад. Более того, Евросоюз профинансировал процесс подготовки документа, который получил поддержку со стороны Совета Европы как отвечающий европейским стандартам.

Впрочем, принятие кодекса постоянно откладывалось, несмотря на обещания президента Украины Виктора Януковича. Одно из последних ярких заявлений по этому поводу было после местных выборов 2010 года. Тогда глава государства признал, что выборы были далеки от ожидаемых стандартов. А уже в следующем, 2011 году риторика изменилась. «Вся работа, проведенная при поддержке Евросоюза, была выброшена на свалку. Вместо этого начали новый процесс подготовки избирательного законодательства», - посетовал тогда еще посол ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра.

Впрочем, и сегодня украинская власть продолжает кормить Европу обещаниями на этот счет. Буквально на днях спикер Верховной Рады Владимир Рыбак во время встречи с вице-президентом Европарламента Яцеком Протасевичем заверил последнего, что новый Избирательный кодекс будет рассмотрен украинским парламентом до ноября 2013 года. Но, как показывает практика, внести документ в Верховную Раду и рассмотреть его (а, тем более, принять) — разные вещи.

Таким образом, можно считать, что по этой позиции «списка Фюле» не сделано ничего или почти ничего.

Европейцы не рады, что связались с украинскими политзаключенными

Вторым пунктом «домашнего задания» для Украины является решение вопросов с политически мотивированными приговорами. Тем не менее, в украинском правительстве уверены, что политзаключенных в нашей стране нет. «Формулировки «политические заключенные»не существует в наших отношениях с Европейским Союзом, с Советом Европы, с ОБСЕ и с США. Мы верим, что в Украине нет политических заключенных», – заявил на днях глава МИД Украины Леонид Кожара.

В свою очередь, в Европе признают: речь идет конкретно об экс-премьере Украины Юлии Тимошенко (хотя ее фамилия в «списке Фюле» отсутствует). «Для многих стран вопрос экс-премьера Юлии Тимошенко значит многое», - отметил глава представительства Евросоюза в Украине Ян Томбинский.

А вице-президент Европарламента Яцек Протасевич подчеркнул, что миссия уполномоченных представителей Европарламента во главе с Александром Квасневским и Пэтом Коксом «будет еще больше» работать для достижения принятия решения относительно узницы №1.

Затем министр по европейским делам Дании Николаи Ваммен отметил, что решение вопроса экс-премьера Юлии Тимошенко до ноября «очень способствовало бы принятию решения ЕС о подписании соглашения об ассоциации с Украиной».

Впрочем, у этих заявлений существует «второе дно». Европа, понимая, что президент Украины Виктор Янукович вряд ли согласится снять с Тимошенко обвинения, придумала компромисс: Киев может амнистировать экс-премьера, но не реабилитировать ее.

«На самом деле речь идет о навязывании Украине политически мотивированных оправданий», - уверен Василий Стоякин.

В частности, об этом, по его словам, свидетельствует радостная реакция Европы на освобождение Юрия Луценко. «Установление законности в Украине Европу не интересовало в принципе, ибо Луценко был амнистирован с нарушением закона. Более того, европейцы уже и сами не рады, что связались с украинскими политзаключенными, ибо Европа удовлетворилась освобождением без восстановления в политических правах», - пояснил эксперт.

В целом, такие расклады свидетельствуют об одном: этот вопрос не будет критически важным в отношениях с ЕС, хотя подвижки в деле Тимошенко будут приветствоваться.

Изменение правового поля произошло «50 на 50»

Третий пункт «списка Фюле» - требование принять новый Уголовно-процессуальный кодекс, закон об адвокатуре и активизировать борьбу с пытками. По сути, он пока выполнен лишь наполовину: Европейский суд по правам человека признал, что, по крайней мере, Тимошенко, – не пытали, новый УПК принят и, несмотря на, порой, противоречивые характеристики кодекса, объективно, этот документ стал реальным шагом к стандартам европейских законов. «Мы приняли новый Уголовный процессуальный кодекс, в соответствии с которым, если бы Юлию Владимировну судили сегодня, то до суда она могла бы выйти под залог и быть на воле. Но ее задерживали, когда действовал старый кодекс. Новый кодекс – более демократичный и европейский», - считает народный депутат от Партии регионов Михаил Чечетов.

Впрочем, оппозиция документ раскритиковала. Мол, новый Уголовно-процессуальный кодекс принят в условиях авторитаризма и не решает никаких вопросов. Тем не менее, де-юре, наша страна уже живет по новому УПК. Де-факто, применение его «на себя» только начинается.

«Хуже ситуация обстоит с адвокатурой. Проблемы Сергея Власенко и Николая Сирого вызвали плохую реакцию в ЕС», - считает Василий Стоякин.

Напомним, согласно вступившему в силу закону об адвокатуре, Власенко не имел права быть адвокатом, так как был избран в парламент. Впрочем, за совместительство, экс-парламентарий был лишен депутатского мандата.

Что касается Николая Сирого, то, «благодаря» закону об адвокатуре и жалобе судьи Печерского районного суда Родиона Киреева в Киевскую городскую дисциплинарно-квалификационную комиссию адвокатуры, он был отстранен от должности защитника экс-премьера Юлии Тимошенко.

Эксперты считают, что Европу вряд ли удовлетворят половинчатые решения, поскольку список требований ЕС — это не количество законов, которые Украина должна принять. «В списке указаны качественные изменения, которые должны быть достигнуты. Здесь нужна не арифметика, а качественные изменения ситуации. Более того, во многих сферах речь идет не только и даже не столько о принятии новых законов, а о качественном выполнении уже существующих – например, того же Уголовно-процессуального кодекса», - рассказал УНИАН директор Европейской программы Международного фонда «Відродження» Дмитрий Шульга.

Власть не спешит с судебной реформой

Четвертым и пятым требованием ЕС являются судебная реформа и реформа милиции. Ни по одному, ни по другому пункту серьезного движения не заметно, хотя качественная судебная реформа — одно из ключевых требований Европы. По словам директора Центра внешнеполитических исследований ОПАД Сергея Пархоменко, в последние пленарные недели в Верховной Раде будут идти консультации по этому вопросу. Но до осени ожидать реальных решений не стоит. «От судебной реформы депутатов отвлекают и проблемы Киева, и акции протеста. Поэтому, если в стране не произойдет ничего чрезвычайного, возьмутся за нее не раньше сентября», - считает он.

По его мнению, затягивание процесса реформирования судебной системы связано, в том числе, с изменением полярности внешнеполитического диалога. «То есть, если в окружении президента победит пророссийская сторона, осенью в стране будет совершенно иная ситуация, чем сегодня, и проблема проведения качественной судебной реформы отпадет сама собой», - отметил Пархоменко.

С таким мнением частично согласен и Василий Стоякин: «Уже проведенная часть судебной реформы действующую власть вполне устраивает. Кроме того, более глубокое реформирование этой сферы требует внесения изменений в Конституцию».

Что касается милиции, то, по его словам, «даже о переименовании ее в полицию в последнее время речь не идет».

Впрочем, в Партии регионов рассчитывают принять судебную реформу до конца июля. По словам народного депутата от ПР Владимира Пилипенко, все соответствующие изменения Основного закона наработаны и поданы на рассмотрение в Венецианскую комиссию (ВК). И для вынесения документа в сессионный зал Верховной Рады не хватает только решения ВК. «Вся реформа составлена по рекомендациям Венецианской комиссии, поэтому я уверен, что Европа даст позитивную оценку документу. А после этого у нас не будет оснований, чтобы задерживать его вынесение в парламент», - пояснил он.

Тайна Конституционной ассамблеи

Шестой индикатор в «списке Фюле» непосредственно связан с организацией работы Конституционной Ассамблеи. И сказать, что этот пункт не выполняется — нельзя. КА шатко-валко, и, порой, со скандалами, но работает. Впрочем, обещанные изменения Основного закона, которые должны были быть озвучены в конце мая, так и не стали достоянием общественности.

Эти правки, по словам экс-президента Украины и председателя КА Леонида Кравчука, в частности, касаются сокращения числа народных депутатов и введения двухпалатного парламента. О других новациях новой Конституции пока не говорят.

Европа же вряд ли будет приветствовать тот факт, что широкой общественности ничего не известно об изменениях в Основном законе. Но самым печальным может оказаться то, что реальные изменения в Конституцию разрабатываются и будут реализованы вне парламента и даже вне Конституционной Ассамблеи. В частности, об этом свидетельствует активная подготовка власти к проведению «всеукраинского референдума», основной задачей которого является легитимация ряда нововведений, выгодных только действующей власти. Речь идет о выборах президента в один тур и сокращения полномочий Верховной Рады. Это, конечно, позволит главе государства сосредоточить в своих руках всю полноту власти. Но вряд ли соответствует европейским стандартам демократии.

Вектор торговли не выбран

Седьмым пунктом украинского «домашнего задания» является проведение реформ для создания Зоны свободной торговли с ЕС. «Работа ведется, но поведение украинской власти в этом вопросе нелогично», - отметил Василий Стоякин.

По его мнению, правительство поступает нелогично, когда одновременно просит изменить условия членства в ВТО, чтобы закрыть свой рынок, и тут же ведет переговоры о ЗСТ с ЕС, чтобы открыть его.

Впрочем, кроме нелогичных действий, украинский Кабмин, по мнению эксперта, демонстрирует и вовсе загадочные. «Возмутительно то, что правительство выбивает какие-то льготы, преференции и доступ к европейским рынкам для отдельных отраслей и предприятий. Это, очевидно, совершенно не то, чего ждет от нас Европа», - считает Стоякин.

Еще один неприятный фактор в этом пункте — последние договоренности Украины с Таможенным союзом. Как уже писал УНИАН, украинские политики уверяют, что Украина рассчитывает получить статус наблюдателя в ТС, чтобы сохранить существующий объем товарооборота с Россией, Беларусью и Казахстаном, а также оценить плюсы и минусы возможного членства в объединении.

По словам главы парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Григория Немыри, нынешняя ситуация с ТС напоминает 2003 год, «когда даже члены правительства не видели проектов соглашения». Оппозиционный политик отметил, что, с одной стороны, власть говорит, что евроинтеграция – стратегическая задача для Украины, с другой — шаги, предпринимаемые Кабмином говорят сами за себя: необходимые законопроекты даже не стоят на повестке дня.

В то же время, если раньше Европа не видела препятствий в создании зоны свободной торговли с ЕС параллельно с ЗСТ с СНГ, то сегодня в Еврокомиссии заявили, что в Таможенный союзе государство теряет свой торговый суверенитет. Мол, поэтому Украина не сможет одновременно участвовать и в ТС, и в ЗСТ с ЕС. В частности. По словам министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, документы, которые Украина подписывает с Таможенным союзом, будут тщательно изучены на предмет наличия противоречий с евроинтеграцией, так как Европе важно понять, не будет ли сотрудничество Украины с Таможенным союзом противоречить положениям, касающимся создания зоны свободной торговли с Евросоюзом: «Если перейти черту в торговле с Таможенным союзом, то нельзя подписывать договор с Евросоюзом, тут надо выбирать».

Борьба с коррупцией была провалена

Восьмой пункт «списка Фюле» касается борьбы с коррупцией. На первый взгляд, в этом вопросе есть какие-то действия с украинской стороны. Так, на последних пленарных неделях Верховная Рада завершила принятие пакета из четырех антикоррупционных законов, необходимых для выполнения плана действий по визовой либерализации с ЕС. И, в то же время, успешно провалила голосование касательно национального антикоррупционного органа, создание которого в Украине является одним из главных требований GRECO (Группа государств Совета Европы против коррупции).

В свою очередь, Национальный антикоррупционный комитет, созданный в 2010 году как консультативно-совещательный орган при президенте Украины для реализации программ по борьбе с коррупцией, является почти фиктивным органом. Его активной работы Украина не видела уже два года, а на последнее заседание члены НАК собирались в сентябре 2011 года.

Таким образом, не удивительно, что на прошлой неделе Министерство юстиции и Совет Европы (СЕ) обнародовали негативный для нас отчет о действиях Украины в сфере антикоррупционной политики, составленный экспертами GRECO. В документе Страсбург фактически обвинил Киев в имитации деятельности: «С 2009 года в рамках выполнения рекомендаций GRECO проводились многочисленные и зачастую противоречащие друг другу мероприятия, которые при этом не получали продолжения, направленного на достижение содержательного результата».

«Работа над необходимыми законопроектами идет. Правда, Главное научно-экспертное управление ВР считает, что эти проекты не имеют отношения ни к борьбе с коррупцией, ни к евроинтеграции. Но, я думаю, они не правы – все же в написании этих проектов принимали участие представители грантовых структур, отлично знающие, что именно нужно ЕС», - рассказал Стоякин.

Это мнение подтверждают и в Партии регионов. По словам вице-президента Парламентской ассамблеи Совета Европы, народного депутата от ПР Ивана Попеску, после принятия антикоррупционного пакета «декларации чиновников и их родственников будут проходить проверку, а на сайте Минюста будет создан общедоступный реестр коррупционеров». Таким образом, по его мнению, Украина сделала еще один шаг по выполнению обязательств Украины перед ЕС и либерализации визового режима с Европой.

Впрочем, в этом вопросе нелогично действует уже Евросоюз: одновременно требует от нас борьбы с коррупцией и декриминализации…

Бизнес-климат, инвестиции и контроль над финансами пока «хромают»

Девятым, десятым и одиннадцатым пунктами, выполнение которых напрямую влияет на возможность подписания соглашения об ассоциации с ЕС, являются стратегия государственного финансирования, расширение полномочий Счетной палаты Украины (СП) и улучшение бизнес- и инвестиционного климата.

Законопроект по Счетной палате, в частности, находится в парламенте. По словам первого замглавы бюджетного комитета Верховной Рады, народного депутата от КПУ Оксаны Калетник, документ прошел комитет без особых замечаний. «Комитет давно заслушал этот документ и всеми членами комитета он воспринимается без проблем. Поэтому, думаю, он нормально должен пройти сессионный зал», - заявила УНИАН народный депутат.

По ее словам, расширение полномочий СП дает возможность анализировать не только расходы государственного бюджета, но и его доходы. «К примеру, в системе расходов бюджетных средств существуют проекты инвестиционного характера. И СП сможет контролировать доходы таких программ», - рассказала парламентарий.

То есть, Счетная палата сможет проконтролировать: насколько выгодной для бюджета страны является поддержка той или иной инвестиционной программы. И стоит ли выделять бюджетные деньги на продолжение работы такого проекта.

«Таким образом, со временем, можно будет делать практические шаги: что-то менять в системе доходов, централизации и децентрализации бюджетов», - отметила депутат.

Впрочем, спрогнозировать время принятия законопроекта не берется никто: ни члены бюджетного комитета, ни эксперты.

Что касается бизнес-климата, то не совсем понятно, что европейцы имеют в виду. «Потому что МВФ, с которым позиция ЕС согласована, требует отказа от снижения НДС и от упрощенной системы налогообложения, что «улучшением климата» может счесть только человек с сильно и скаженными представлениями о тепле и холоде», - отметил Василий Стоякин.

Тем временем, согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Украина в 2013 году занимает 137-е место из 185-ти стран по легкости ведения бизнеса.

Для работы над ошибками у Украины нет времени

Итого, из 11 пунктов «списка Фюле» работа, которую наглядно можно продемонстрировать, ведется по шести направлениям. В двух случаях работа стоит, еще в трех недостаточно информации для определенных выводов.

«Мы находимся на стадии разработки и согласования соответствующих законодательных актов – по изменению в закон о парламентских выборах, перевыборов в пяти «проблемных» округах, конституционных изменений относительно судебной системы, разработки новой редакции закона о прокуратуре, о государственной помощи субъектам хозяйствования, конституционных изменений относительно полномочий Счетной палаты. Что было принято – это ряд антикоррупционных законов, которые, впрочем, еще предстоит усовершенствовать, и в этой сфере пока еще нет прогресса в решении ключевых вопросов создания независимого антикоррупционного координационного органа и специализированного расследовательского агентства. А по ряду требований ЕС движения вообще пока не видно – в частности, об Избирательном кодексе, пересмотра или отмены закона о всеукраинском референдуме, изменений в закон о судоустройстве, реформы органов внутренних дел», - пояснил УНИАН директор европейской программы фонда «Видродження» Дмитрий Шульга.

Впрочем, чем ближе Вильнюсский саммит, тем меньше возможности у Украины «декларировать намерения», пора бы делать реальные шаги. Ведь можно сколько угодно разрабатывать «прогрессивные изменения» в закон о парламентских выборах, и, вместе с тем, лишать мандатов уже избранных депутатов или не проводить местные выборы в Киеве. Можно принимать антикоррупционные законы, но не заниматься расследованием резонансных дел по обнародованным в СМИ фактам коррупции чиновников...

«Это будет влиять на оценку европейцев, так как они смотрят не на формальные законодательные вещи, а на смену практики», - считает Дмитрий Шульга.

Грубо говоря, Европа будет смотреть не только на законы, но и на их применение. Поэтому, выполняя это «домашнее задание» из 11 пунктов, Украине следует помнить, что списать не получится. И пересдачи не будет.

Татьяна Урбанская