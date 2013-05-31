Рыбак говорит, что никто не будет перекраивать области, - «это болтовня»
17:43, 31 мая 2013Политика
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Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак называет “болтовней” инициативу о создании 8 территориально-административных образований вместо 24 областей.
Рыбак считает, что вопрос не ко времени
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов после встречи с представителями органов местного самоуправления Черниговской области.
“Все это болтовня. Каждый депутат имеет свое мнение”, - сказал Рыбак.
По его мнению, такая инициатива когда-то, может, и будет рассмотрена, но сейчас этот вопрос не ко времени.
“Я ни разу, сколько встречался с Президентом, с премьер-министром, ни разу этот вопрос не обсуждался”, - отметил спикер.
Как сообщалось, народный депутат от Партии регионов Сергей Гриневецкий выступает за территориальную реформу, которая предполагает создание 8 территориально-административных образований вместо 24 областей.
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