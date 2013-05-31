Рыбак говорит, что никто не будет перекраивать области, - «это болтовня»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов после встречи с представителями органов местного самоуправления Черниговской области.

“Все это болтовня. Каждый депутат имеет свое мнение”, - сказал Рыбак.

По его мнению, такая инициатива когда-то, может, и будет рассмотрена, но сейчас этот вопрос не ко времени.

“Я ни разу, сколько встречался с Президентом, с премьер-министром, ни разу этот вопрос не обсуждался”, - отметил спикер.

Как сообщалось, народный депутат от Партии регионов Сергей Гриневецкий выступает за территориальную реформу, которая предполагает создание 8 территориально-административных образований вместо 24 областей.