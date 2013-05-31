Депутат Европарламента заявил, что оппозиция не действует по единым принципам

«Беспокойство вызывает партия «Свобода», хотя ее представители и не участвовали в недавнем визите в Страсбург. Для меня эта партия является воплощением худших явлений. Они вызывают беспокойство своим антисемитизмом, публичной борьбой с геями и лесбиянками», - сказал он, передает КП в Украине.

Сивец также осудил за антисемитские и гомофобские заявления лидера УДАРа Виталия Кличко и лидера «Батьківщини» Арсения Яценюка.

«При этом я видел фото, где лидер "Свободы" Тягнибок, господин Яценюк и господин Кличко стоят вместе, демонстрируя сплоченность оппозиции. И я просто не могу представить, что это может делать такой человек, как Кличко, который заявляет о себе, как о европейце. Как Яценюк, который также является человеком беспристрастным, может пожимать руку человеку, публично заявляющему, что евреи - главная угроза европейской цивилизации, и утверждающему, что геям и лесбиянкам нет места в Украине? Я хотел бы знать, как это», - заметил депутат Европарламента.

Политик отметил, что оппозиция часто не является такой однозначной.

«Ведь часто мы наблюдаем за действиями оппозиции, и чувствуем к ней уважение. Но мы забываем, что эта оппозиция не действует по единым принципам, и не такая уж и однозначная», - добавил Сивец.