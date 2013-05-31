Томбинский: подписание Ассоциации с Украиной пока под сомнением

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в ходе Второго национального экспертного форума «Украина - 2013. Повестка дня», организованного Институтом Горшенина.

По убеждению Томбинского, вопрос освобождения Тимошенко следует поднимать главам государств ЕС каждый раз во время публичных дебатов, поскольку именно они должны отвечать за принятие окончательного решения о подписании Соглашения об ассоциации.

“Если вы спросите о настроении, то я бы сказал, что я сомневаюсь, потому что для многих стран вопрос Тимошенко весит очень много, и я бы сказал, что в данный момент времени подписание Соглашения об ассоциации не гарантировано, если ситуация останется такой, какой она есть”, - сказал Томбинский.