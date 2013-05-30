Кивалов говорит, что решение ЕСПЧ по Волкову может быть выполнено на днях
Кивалов считает, что решение ЕСПЧ по иску судьи Волкова может быть выполнено в ближайшие дни.
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам верховенства права та правосудия Сергей Кивалов считает, что решение Европейского суда по правам человека по иску судьи Верховного Суда Александра Волкова может быть выполнено в ближайшие дни.
Об этом сказано в переданном УНИАН комментарии Кивалова.
«Как известно, Европейский суд по правам человека отклонил апелляцию Украины по делу «Волков против Украины». Это послужило толчком для широкой дискуссии в обществе, и не только среди юристов, относительно механизмов реализации этого решения. С юридической точки зрения ситуация действительно непростая. Не в смысле сложности, а в смысле отсутствия готового варианта. Это касается механизмов восстановления в должности уволенного в 2010 году судьи. Но, бесспорным является то, что любое решение ЕСПЧ обязательно должно быть выполнено», - отметил Кивалов .
По его словам, сложности конкретно этого дела состоят в том, что на момент увольнения количественный состав судей ВСУ не был четко зафиксирован в законе и составлял 95 человек. Сегодня количество судей Верховного Суда неизменно – 48 человек, в соответствии со статьей 39 закона «О судоустройстве и статусе судей». На этот момент на сайте Верховного Суда указано, что там работают 46 судей, то есть в ВСУ есть две вакансии. «Хотя, безусловно, в этом случае нужно владеть официальной информацией», - отметил председатель профильного комитета ВР.
Он уточнил, что в соответствии со статьей 91 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», ведение учета данных о количества должностей судей в судах общей юрисдикции, в том числе и вакантных, относится к полномочиям Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
Кивалов подчеркнул, что в случае подтверждения этой информации, решение ЕСПЧ в этой части может быть исполнено в ближайшие дни.
Вместе с тем он добавил, что в этом вопросе существуют некоторые юридические моменты. «Что для этого нужно, кроме открытой вакансии: только судебное решение, по которому отдел кадров автоматически восстановит судью; какое-либо заявление истца; принятие Верховной Радой постановления об отмене своего постановления от 2010 года; внесение изменений в действующее законодательство? Это и есть те юридические вопросы, ответы на которые обеспечат безупречность выполнения решения Суда. Органом, который, в соответствии с действующим законодательством обеспечивает исполнение решений Европейского суда по правам человека, является Министерство юстиции Украины», - сказал Кивалов.
Более того, по его мнению, решение ЕСПЧ по иску Волкова затрагивает очень многие и важные вопросы деятельности и других органов государственной власти.
Кивалов предположил, что к исполнению этого решения в полном объеме будут привлечены и парламент, и Высший совет юстиции, и Высшая квалификационная комиссия.
Как сообщал УНИАН, 9 января текущего года ЕСПЧ обязал Украину восстановить Волкова в должности судьи Верховного Суда.
Своим решением Евросуд признал четыре нарушения статьи 6 Конвенции о защите прав человека (право на справедливый суд), а также нарушение статьи 8 (право на уважение к частной и семейной жизни).
Кроме того, Европейский суд по правам человека решил, что Украина должна выплатить Волкову 6 тыс. евро компенсации моральных убытков и 12 тыс. евро – компенсации расходов.
Волков был судьей Верховного Суда с июня 2003 года, а с марта 2007 года возглавлял Военную палату ВСУ. В декабре 2007 года он был избран на должность члена Высшего совета юстиции, однако так и не начал на ней работать из-за отказа председателя парламентского Комитета по вопросам верховенства права и правосудия предоставить ему возможность принять присягу.
В декабре 2008 и марте 2009 года два члена ВСЮ пришли к выводу, что Волков пересмотрел решение судьи, который был братом его жены, со значительными процедурными нарушениями. 17 июня 2010 года Верховная Рада на основании представления ВСЮ и рекомендаций Комитета по вопросам верховенства права и правосудия приняла решение об освобождении Волкова от должности судьи ВСУ за нарушение присяги.
28 мая Европейский суд по правам человека отклонил апелляцию по делу “Волков против Украины”.