Герман не знает, кто инициировал антифашистскую акцию 18 мая

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в ходе Второго национального экспертного форума «Украина - 2013. Повестка дня», организованного Институтом Горшенина.

Отвечая на вопрос, кто был инициатором проведения антифашистской акции в Киеве 18 мая, Герман ответила: «Я не знаю».

Отвечая на этот же вопрос, народный депутат Украины от Партии регионов Владимир Макеенко ответил, что в Верховной Раде существует так называемые «договорные матчи». По его словам, иногда о «договорняках» знают тренеры, иногда вратари, иногда вся команда, а иногда - владельцы команд».

«Иногда в парламенте происходят такие вещи: то не хватило оппозиционных голосов за пенсионную реформу вдруг, то за недоверие к правительству. Я не исключаю, что все видели, что акции «Вставай, Украина!» не хватает многого, то есть конечной цели, для чего это делается. Возможно, это была плата за что-то, что происходило раньше в парламенте», - сказал Макеенко.

Он напомнил, что в парламенте создана Временная следственная комиссия по вопросам расследования фактов нападения на представителей средств массовой информации 18 мая 2013 года в городе Киеве по адресу улица Владимирская, 15, и расследования других фактов давления на средства массовой информации, препятствования законной профессиональной деятельности журналистов, которая должна разобраться в этом деле.

«Возможно, произошел какой-то форс-мажор политический, возможно, просто, правда, - «ума нет - считай калека», - сказал Макеенко, добавив, что главное, что в этих акциях физически не пострадали люди.

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Киеве проходили акция оппозиции «Вставай, Украина!» и антифашистский марш, организованный Партией регионов.

Во время акции оппозиции произошли столкновения между сторонниками партии «Свобода» и молодчиками в спортивных костюмах.

Возле здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской молодчики спортивного телосложения избили журналистку «5-го канала» Ольги Сницарчук и фотографа газеты «КоммерсантЪ» Владислава Соделя, которые снимали драку.