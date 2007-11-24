Политики отстояли панихиду по жертвам Голодомора (фоторепортаж)
Служба проходила в Софиевском соборе
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с семьей принял участие в панихиде по жертвам Голодомора 1932-33 гг., что проходила в Софиевском соборе в Киеве.
|Партиарх Филарет помолился за жертвы
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, панихиду совместно проводили представители разных христианских конфессий.
На молитве присутствовали премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Иван ПЛЮЩ, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО, первый вице-премьер-министр Николай АЗАРОВ, вице-премьер-министр Дмитрий ТАБАЧНИК, глава Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО, Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, бывший Президент Украины Леонид КУЧМА, народные депутаты, правительственные чиновники, руководители судебной ветви власти, лидеры политических партий, общественные деятели, очевидцы Голодомора.
|Президент Украины Виктор Ющенко с женой Екатериной, дочерьми Софиею и Христиной и сыном Тарасом
|Глава Секретариата Президента Виктор Балога (слева) и вице-премьер-министр Украины Дмитрий Табачник
|Лидер БЮТ Юлия Тимошенко и бютовец Андрей Шкиль
|Лидер фракции Блока НУ-НС в Верховной Раде Вячеслав Кириленко
|Премьер-министр Украины Виктор Янукович и первый вице-премьер Николай Азаров
|Первый вице-премьер-министр Украины, министр финансов Николай Азаров и министр обороны Украины Анатолий Гриценко
|Министр иностранных дел Украины Арсений Яценюк
Фото Андрея Мосиенко / УНИАН
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