Политики отстояли панихиду по жертвам Голодомора (фоторепортаж)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с семьей принял участие в панихиде по жертвам Голодомора 1932-33 гг., что проходила в Софиевском соборе в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, панихиду совместно проводили представители разных христианских конфессий.

На молитве присутствовали премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Иван ПЛЮЩ, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО, первый вице-премьер-министр Николай АЗАРОВ, вице-премьер-министр Дмитрий ТАБАЧНИК, глава Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО, Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, бывший Президент Украины Леонид КУЧМА, народные депутаты, правительственные чиновники, руководители судебной ветви власти, лидеры политических партий, общественные деятели, очевидцы Голодомора.

Фото Андрея Мосиенко / УНИАН