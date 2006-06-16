Довгий подтвердил, что подарил Андрею Ющенко мобильный телефон ”Vertu”

Секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ подтвердил, что подарил сыну президента Андрею ЮЩЕНКО дорогой мобильный телефон "Vertu".

"Хотите, я вам первому из журналистов расскажу? Действительно, я подарил своему другу Андрею ЮЩЕНКО мобильный телефон, стоимость которого в десятки раз меньше, чем задекларирована во всех СМИ, которые писали об этом", - сказал О.ДОВГИЙ в интервью “Сегодня”, сообщает “Украинская правда”.

"Мобильный телефон марки "Вирту", который я дарил, стоил 2,5-3 тысячи евро. Это был самый простой, стальной телефон этой марки", - добавил он.

По словам О.ДОВГОГО, он подарил телефон А.ЮЩЕНКО задолго до президентских выборов 2004 года, "когда Виктор ЮЩЕНКО еще не был избран президентом".

Как сообщили "Украинской правде" в магазине "Vertu" в Киеве, самая дешевая модель телефона стоит около 5 тысяч 600 евро.

В то же время сотрудники магазина утверждают, что мобильный телефон этой марки не может стоить 2,5 - 3 тысячи евро.

Как сообщал УНИАН, 31 августа прошлого года „Украинская правда” сообщала, что телефон “Vertu”, минимальная стоимость которого составляет 6,5 тыс. дол., а максимальная – 43,5 тыс. дол., сыну Президента Украины А.ЮЩЕНКО подарил Олесь ДОВГИЙ - „сын экс-председателя Государственного комитета связи, а в настоящее время депутата Станислава ДОВГОГО”.

При этом УП ссылалась на „информацию источника, заслуживающего доверия”.