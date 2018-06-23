Киевская область имеет двух губернаторов

Киево-Святошинский районный суд удовлетворил иск Евгения ЖОВТЯКА к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и отменил указ Президента Украины от 24 мая 2006 года об освобождении Е.ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской областной государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, суд восстановил Е.ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской облгосадминистрации.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля с.г. правительство Юрия ЕХАНУРОВА внесло Президенту представление об освобождении Е.ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской ОГА за “ухудшение отдельных показателей социально-экономического развития области”. Е.ЖОВТЯК категорически не согласен с этим, настаивая на том, что ухудшения нет, более того, возглавляемая им Киевская область динамично развивается, в частности, по итогам первого квартала года по совокупности экономических и социальных показателей она вышла на первое место среди областей Украины.

24 мая 2006 года Президент В.ЮЩЕНКО своим Указом освободил Е.ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской областной государственной администрации. Причины освобождения в документе не указаны.

Е.ЖОВТЯК, считая свое увольнение незаконным, ссылается на ряд обстоятельств.

В частности, Указ Президента о его увольнении был подписан 24 мая, когда Е.ЖОВТЯК находился на стационарном лечении в травматологическом отделении Киевской областной клинической больницы.

Между тем, часть 3 статьи 40 КЗоТ Украины определяет, что увольнение работника по инициативе владельца или уполномоченного им органа в период его временной нетрудоспособности, а также в период пребывания работника в отпуске, не допускается.

Он также отмечает, что в Указе Президента не указываются причины его увольнения.

В защиту своей позиции Е.ЖОВТЯК приводит еще один аргумент - относительно его статуса как депутата областного совета. Частью 3 статьи 33 Закона Украины «О статусе депутатов местных советов» предусмотрено, что депутат местного совета может быть освобожден по инициативе владельца или уполномоченного им органа от занимаемой должности при условии его предупреждения в порядке, установленном законом. О таком предупреждении соответствующий владелец или уполномоченный им орган в письменном виде извещает не менее, чем за 15 дней соответствующий местный совет.

Ни Е.ЖОВТЯК лично, ни Киевский областной совет в письменном виде, как полагается, не были информированы об этом.

Это давало основания Е.ЖОВТЯКУ считать данный Указ незаконным, принятым с нарушением Конституции Украины, Кодекса законов о труде Украины, законов Украины «О государственной службе», «О местных государственных администрациях», «О статусе депутатов местных советов», и, соответственно, подлежащим отмене.

В тоже время утром Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом назначил Веру УЛЬЯНЧЕНКО председателем Киевской областной государственной администрации.

Документ от 16 июня 2006 года обнародован на официальном сайте главы государства.

* * * В.УЛЬЯНЧЕНКО родилась в 1958 году. Закончила филологический факультет Киевского университета им. Шевченко, переводчик. Была народным депутатом Украины 4-го созыва. С марта 2005 года – внештатный советник Президента.

Комментарий Жовтяка по поводу назначения Ульянченко

Назначение на должность председателя Киевской областной государственной администрации внештатного советника Президента Украины Веры УЛЬЯНЧЕНКО, если оно состоится, дискредитирует Президента и станет серьезным препятствием для выполнения в Киевской области предвыборной программы Виктора ЮЩЕНКО “Десять шагов навстречу людям”.

Такое мнение выразил УНИАН Евгений ЖОВТЯК, ранее освобожденный Президентом В.ЮЩЕНКО от должности председателя Киевской облгосадминистрации. (Этот комментарий Е.ЖОВТЯК дал УНИАН за три часа до решения суда о восстановлении его в должности председателя Киевской ОГА и до обнародования Указа Президента о назначении В.УЛЬЯНЧЕНКО на эту же должность – УНИАН).

Е.ЖОВТЯК говорит, что во время встречи с Президентом на прошлой неделе у него создалось впечатление, что Президент искренне стремится выполнять свою предвыборную программу, которая предусматривает достижение стандартов прозрачной и демократичной власти, и Е.ЖОВТЯК “готов так же искренне поддерживать Президента в этом”, независимо от того, будет иметь он должность в исполнительной власти, или нет. Но, если Президент, по рекомендации Кабмина, назначит В.УЛЬЯНЧЕНКО на эту должность, то это, убежден Е.ЖОВТЯК, “вопреки декларативным заявлениям”, будет означать “отказ от выполнения программы, по меньшей мере, на территории Киевской области”.

“В.УЛЬЯНЧЕНКО – человек, который своими действиями – лоббизмом частных интересов во вред государственным, непрозрачностью решений и откровенным пренебрежением законов - дискредитирует все то, за что миллионы людей боролись в Украине во время “помаранчевой революции”, - говорит Е.ЖОВТЯК.

“Во время нашей встречи с Президентом я выразил ему свое мнение о том, что не держусь за должность ради должности. Если председателем обладминистрации будет назначен человек, который реально действует как демократ и патриот Украины, я отзову свой иск о возобновлении на работе. Но если этот ответственный пост будет доверен человеку, чьи действия противоречат провозглашенному Президентом курсу развития страны, я буду продолжать настаивать на своем возобновлении и буду принимать участие в судебном процессе”, - заявил Е.ЖОВТЯК.

Ранее Е.ЖОВТЯК неоднократно заявлял, что категорически не соглашается с тем, что он может быть освобожден “за ухудшение отдельных показателей социально-экономического развития области”, как это рекомендовал Президенту Кабинет Министров. Он ссылался на статистические показатели, согласно которым, напротив, во время его руководства область по совокупным показателям вышла в лидеры по Украине, и утверждал, что его отставки и назначения своего человека добиваются олигархи, заинтересованные в теневом перераспределении земель в Киевской области.

На вопрос, расценивает ли он именно в этом русле возможное назначение В.УЛЬЯНЧЕНКО, Е.ЖОВТЯК ответил: “Я не хотел бы обсуждать человеческие качества того, кто может быть назначен вместо меня. Но причастность в прошлом В.УЛЬЯНЧЕНКО к сомнительным делам (в девяностые годы В.УЛЬЯНЧЕНКО была генеральным представителем государственной судоходной компании “Бласко” в Киеве. Вскоре руководитель компании Павел КУДЮКИН был осужден за хищение имущества компании, а В.УЛЬЯНЧЕНКО на несколько лет выехала в США - УНИАН) общеизвестна, и, насколько я информирован, ее методы и стиль работы мало изменились с тех пор, разве что стали более утонченными”.

“Символичным” в этом смысле назвал Е.ЖОВТЯК тот факт, что П.КУДЮКИН, “отбыв наказание за уничтожение Черноморского морского пароходства, уже вернулся в Киевскую область, где начал свою деятельность знакомыми методами” (ряд средств массовой информации сообщили, что П.КУДЮКИН после досрочного освобождения из мест лишения свободы начал предпринимательскую деятельность в Барышевском районе Киевской области, при этом его фирмы уже имеют значительную задолженность по заработной плате – УНИАН).

“Назначение В.УЛЬЯНЧЕНКО, если оно состоится, - говорит Е.ЖОВТЯК, - будет означать, что Киевская область передана на откуп тандема “КУДЮКИН-УЛЬЯНЧЕНКО”, и последствия этого будут крайне неутешительными для всей Киевской области ”.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля с.г. правительство Юрия ЕХАНУРОВА внесло Президенту представление об освобождении Е.ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской ОГА за “ухудшение отдельных показателей социально-экономического развития области”. Е.ЖОВТЯК категорически не согласен с этим, настаивая на том, что ухудшения нет, более того, возглавляемая им Киевская область динамично развивается, в частности, по итогам первого квартала года по совокупности экономических и социальных показателей она вышла на первое место среди областей Украины.

24 мая 2006 года Президент В.ЮЩЕНКО своим Указом освободил Е.ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской областной государственной администрации. Причины освобождения в документе не указаны.

Е.ЖОВТЯК, считая свое освобождение незаконным, подал иск в суд.

15 июня Кабинет министров рекомендовал Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО назначить внештатного советника главы государства В.УЛЬЯНЧЕНКО председателем Киевской облгосадминистрации.

Сегодня, 16 июня, Киево-Святошинский районный суд удовлетворил иск Е.ЖОВТЯКА к главе государства и отменил Указ Президента Украины от 24 мая 2006 года об освобождении Е.ЖОВТЯКА от должности главы Киевской областной государственной администрации.

Спустя некоторое время на сайте главы государства появился Указ В.ЮЩЕНКО о назначении В.УЛЬЯНЧЕНКО председателем Киевской областной государственной администрации, датированный 16 июня 2006 года.