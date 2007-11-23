Турчинов: состоялось совместное заседание политсоветов НУ-НС и БЮТ

Заместитель лидера фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ убежден, что до следующего вторника все депутаты от Блока “Наша Украина – Народная Самооборона” подпишут соглашение о создании демократической коалиции.

Об этом он заявил сегодня в «Свободе слова» на ICTV.

Он отметил, что сегодня вечером состоялось совместное заседание политсоветов блоков НУ-НС и БЮТ. По словам А.ТУРЧИНОВА, почти все замечания, которые были у политических сил к коалиционному соглашению, уже сняты. «Я не вижу никакой проблемы, которая бы не позволяла нашим союзникам вместе с нами подписать коалиционное соглашение», - сказал он.

А.ТУРЧИНОВ считает, что отказ 7 депутатов от НУ-НС подписать коалиционное соглашение предопределен исключительно техническими моментами. «Я убежден, что именно до вторника, когда должна работать Верховная Рада, невзирая на ту провокацию, которую сегодня совершили представители Партии регионов, все наши союзники подпишут соглашение, и мы его объявим во вторник на сессионном заседании», - добавил он.