Оппозиция предлагает открыть журналистам доступ на заседания комитетов ВР

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Своим законопроектом Ризаненко предлагает открыть аккредитованным журналистам свободный доступ в здания парламентских комитетов, куда представители СМИ могут проходить только с разрешения народных депутатов или аппарата Верховной Рады, отмечает газета "КоммерсантЪ - Украина".

"На заседаниях комитетов, как и на заседаниях Верховной Рады, рассматриваются законопроекты. Но часто главы комитетов используют нормы закона ("О комитетах Верховной Рады") таким образом, чтобы не пускать журналистов на свои заседания, даже если они являются открытыми", - заявил Ризаненко.

В соответствии с действующим законом о парламентских комитетах, журналисты могут присутствовать на заседаниях только с разрешения руководства комитета. "На практике эта норма ошибочно трактуется как разрешительная. Она противоречит установленным принципам гласности и открытости и нарушает права представителей средств массовой информации, которые закреплены в ст. 25 Закона "Об информации", - пояснил автор законопроекта.

Документом предлагается законодательно закрепить право журналистов присутствовать на открытых заседаниях комитетов, а также снять любые разрешительные нормы на проведение звукозаписи, видеозаписи и трансляции заседаний.

Впрочем, отмечает издание, законопроект снимает не все ограничения для СМИ. В Законе "О комитетах Верховной рады" остается норма о закрытом заседании комитета, на котором не имеют права присутствовать журналисты.

"Я не вижу причин, которые помешали бы данному законопроекту стать законом", - уверен Ризаненко.

Представители «Батькивщины» Юрий Стець и «Свободы» Игорь Мирошниченко отметили, что поддержат данный законопроект.

В свою очередь, представители парламентского большинства не исключают, что законопроект может быть принят. «Не всегда комитеты проводят свои заседания в приспособленных для этого помещениях. Иногда бывает так, что физически отсутствует место для представителей СМИ. Однако в остальном, я думаю, фракция Компартии может поддержать данный законопроект», - заявил изданию народный депутат от КПУ Александр Голуб.

В Партии регионов отнеслись к инициативе коллег с осторожностью. "Я не против присутствия СМИ на заседаниях комитетов, однако иногда это может только навредить решению вопроса", - сказал глава Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Владимир Макеенко (Партия регионов). По его мнению, преждевременное разглашение информации по важным законопроектам может помешать их принятию большинством народных депутатов в сессионном зале. "Кроме того, заседания некоторых комитетов следует проводить в закрытом режиме, так как речь идет о вопросах национальной безопасности", - отметил Макеенко.